Ramos rodet illegal Wald für seine Luxus-Villa

Das Unternehmen Aguileña de Inversiones S.A., eine Firma des Real-Verteidigers, habe auf einem Grundstück im Madrider Nobelvorort La Moraleja 60 bis 90 Pinien, Pappeln und Eichen illegal gefällt, teilte die zuständige Gemeinde Alcobendas mit. Dabei handle es sich um einen «schweren Verstoss». Die Zeitung «El País» zitiert einen Sprecher der Gemeinde mit den Worten «in den letzten 80 Jahren ist bei uns eine solche (Umwelt-)Aggression nicht registriert worden».

Dafür kassierte Ramos eine Busse in der Höhe von 250'000 Euro. Greenpeace und andere Umweltschutzorganisationen begrüssten die Busse, auch wenn sie eine noch höhere Strafe forderten.

Gemäss Medienberichten baut der Real-Captain in La Moraleja rund 15 Kilometer nördlich der spanischen Hauptstadt eine Luxus-Villa. Für den Bau zeichne Aguileña de Inversiones S.A. verantwortlich. Eine Stellungnahme von Ramos lag nicht vor.

Testspiel in den USA gegen die Bayern

Denn der 33-Jährige bereitet sich aktuell mit dem spanischen Rekordmeister in den USA auf die neue Saison vor. In der Nacht auf Sonntag treffen die Königlichen in Houston in ihrem ersten Testspiel auf Bayern München. Hoffentlich befindet sich Ramos sportlich nicht auch auf dem Holzweg...

Fussball

(red)