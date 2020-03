Fans sorgen mit sexistischem Plakat für Empörung

Fanplakate wirbeln nicht nur den Fussball in Deutschland durcheinander, sondern nun auch in Österreich. Sind es in der Bundesliga heftige Beleidigungen gegen Mäzen Dietmar Hopp, sorgt in Österreich ein sexistisches Plakat für Ärger. Im Spiel Austria Wien gegen Sturm Graz präsentierten Fans ein Banner mit den Worten «Herd statt Horr».

Wer den Hintergrund des Spruchs kennt, glaubt wohl, soeben eine Zeitreise hundert Jahre zurück durchgemacht zu haben. Am 24. Mai findet im Stadion der Wiener Austria der Champions-League-Final der Frauen statt. Nicht allen Austria-Anhängern scheint es aber in den Kram zu passen, dass dieses wichtige Spiel in ihrer Arena– früher hiess sie Franz-Horr-Stadion – ausgetragen wird.

Kein Kommentar des Clubs

Was die Wiener Anhänger offenbar besonders verärgert, ist dieser Umstand: Würde die Austria das ligeninterne Playoff um einen Startplatz in der Europa-League-Qualifikation erreichen, könnte sie wegen des zeitgleichen CL-Finals nicht zuhause antreten. Daher das sexistische Plakat.

wenn du damit leben musst, dass dein herzensverein seit jahr und tag mit der dümmsten fanszene des landes geschlagen ist. #faklivepic.twitter.com/VVKVjlrvGW– Stefan-Tibor (@stefan_tibor) March 3, 2020

Verwunderlich ist, dass sich Austria Wien bis jetzt noch nicht zum diskriminierenden Vorfall geäussert hat. Einzig die Frauenabteilung nahm in einer Instagram-Story Bezug auf den Vorfall – allerdings auch nur indirekt und äusserst knapp.

