Shaqiri trickst im Training

Gelingt es Liverpool diese Saison, gegen Pep Guardiolas Manchester City zu bestehen und den Titel in der Premier League zu gewinnen? Und wird dem Schweizer Nationalspieler Xherdan Shaqiri eine grössere Rolle zuteil? Nun, wenn er auch während Ernstkämpfen so trickst, wie er das im Training tut, dürfte Jürgen Klopp am 27-Jährigen nicht vorbei kommen. Sehen Sie jetzt im Video oben, wie der Mittelfeldspieler im Training vor dem Saisonauftakt gegen Norwich für Szenenapplaus sorgte.

Fussball

(erh)