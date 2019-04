Slapstick-Tor bringt die Reds zurück an die Spitze

Liverpool überholt im Titelrennen in der Premier League Manchester City und ist wieder Tabellenführer – allerdings mit einem Spiel mehr. Die «Reds» siegen zuhause gegen Tottenham Hotspur dank einem Eigentor der Gäste in der 90. Minute 2:1.

Eine Slapstick-Einlage von Hugo Lloris und Toby Alderweireld sorgte dafür, dass Liverpools Traum vom ersten Meistertitel seit 1990 weiterlebt. Nach einem harmlosen Kopfball von Mohamed Salah in der 90. Minute liess der französischen Keeper von Tottenham den Ball nach vorne abprallen, ehe dieser via Fuss des belgischen Verteidigers den Weg ins Tor fand.

Shaqiri erneut Ersatz

Der Sieg der ohne Xherdan Shaqiri spielenden «Reds» war nicht nur aufgrund des Eigentors glückhaft. Unmittelbar vor dem 2:1 hatten die Gäste zwei erstklassige Chancen zu einem zweiten Treffer verpasst. Zuerst schoss Sissoko den Ball nach einem Sprint über das ganze Feld über das Tor, dann verfehlte Dele Alli das Ziel mit einem Schlenzer nur um Zentimeter.

Liverpool und Chelsea mit Siegen

Während Liverpool sechs Runden vor Schluss weiterhin einen Verlustpunkt hinter Manchester City liegt, erlitt Tottenham im Kampf um einen Platz in der Champions League einen weiteren Rückschlag. Die «Spurs» liegen nun gleichauf mit Manchester United und nur noch einen Zähler vor Chelsea.

Chelsea dreht Partie

In Cardiff siegen die «Blues» dank zwei Treffern in der Schlussphase glückhaft 2:1. Bis kurz vor Schluss drohte den Gästen in der walisischen Hauptstadt das dritte Meisterschaftsspiel in Folge ohne Sieg, ehe dem Team von Maurizio Sarri doch noch die Wende gelang. Cesar Azpilicueta und Ruben Loftus-Cheek trafen in der Schlussphase zweimal per Kopf und bescherten dem Favoriten doch noch die dringend benötigten drei Punkte.

Der Erfolg der Gäste hatte allerdings einen faden Beigeschmack, stand doch Azpilicueta vor seinem Ausgleichstreffer klar im Offside. Kurz darauf bekundete Chelseas deutscher Verteidiger Antonio Rüdiger Glück, dass er nach einem Foul als letzter Mann nur die Gelbe und nicht die Rote Karte sah. In der Nachspielzeit machte Loftus-Cheek die Wende für die Gäste perfekt, als er sich in einem Zweikampf energisch durchsetzte.

Liverpool - Tottenham Hotspur 2:1 (1:0).

53'322 Zuschauer.

Tore: 16. Firmino 1:0. 70. Lucas 1:1. 90. Alderweireld (Eigentor) 2:1.

Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz).

Cardiff City - Chelsea 1:2 (0:0).

32'657 Zuschauer.

Tore: 46. Camarasa 1:0. 84. Azpilicueta 1:1. 91. Loftus-Cheek 1:2.

