Shaqiri kassiert 100'000 Franken – pro Woche

So manch einem Normalverdiener reissen die Ausgaben zum Jahresende ein Loch ins Portemonnaie. Die Stars vom derzeit erfolgreichsten Club in der Premier League muss das Januarloch nicht kümmern. Das zeigt die Lohnliste, die der «Mirror» in Anlehnung an die Zahlen von spotrac.com nun veröffentlichte.

Die englische Zeitung berichtet, dass sich die Lohnkosten beim souveränen Leader der Premier League insgesamt auf umgerechnet über 140 Millionen Franken (113 Mio. Pfund) jährlich belaufen. Im Vergleich: Leicester City (Tabellenplatz 2) rund 88 Millionen Franken, Arsenal (10.) rund 126 Millionen, Chelsea (4.) 132 Millionen, Manchester United (5.) rund 180 Millionen und Manchester City (3.) rund 185 Millionen.

Wie der «Mirror» wissen will, verdient Xherdan Shaqiri (Vertrag bis 2023) beim FC Liverpool pro Jahr 5,28 Millionen Schweizer Franken. Das sind mehr als 100'000 Franken pro Woche. Rechnet man den Lohn auf die Einsatzminuten des Schweizer Natispielers um, sind das bei (auch verletzungsbedingten) nur 286 Spielminuten in allen Pflichtspielen rund 18'000 Franken, die «XS» in England kassiert.

Shaqiri vor Stammspielern wie Wijnaldum oder Alexander-Arnold

Shaqiri liegt im internen Lohn-Ranking der Top-20-Verdiener auf Rang 14 und noch vor einigen Stammkräften wie Georginio Wijnaldum (2121 Minuten), Trent Alexander-Arnold (2358) oder Andrew Robertson (2584). Topverdiener im Team von Trainer Jürgen Klopp ist Mohamed Salah. Der ehemalige FCB-Profi soll jährlich 13,2 Millionen Franken verdienen. Der Ägypter liegt mit diesem Salär deutlich vor seinem Sturmpartner Roberto Firmino und Abwehrchef Virgil van Dijk (rund 12 Millionen). Die Gehälter dürften ohne Prämien gerechnet sein.

Schon im letzten Dezember landete eine Lohnliste im Internet. Vor einem Monat enthüllte die englische Zeitung die Gehaltszahlen der Arsenal-Spieler. Granit Xhaka, Nati-Kollege von Shaqiri, soll bei den Gunners rund 6,6 Millionen Franken verdienen.

