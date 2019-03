Sieg – und Stress nach Abpfiff

Steven Zuber hat kaum drei, vier Sätze zum Auftaktsieg gegen Georgien in die Mikrofone der Journalisten diktiert, als er schon von den Medienverantwortlichen des Fussballverbandes durch die Interviewzone Richtung Teambus gehetzt wird. In der Formel 1 würde es eine saftige Busse absetzen, wenn ein Fahrer mit einem solchen Affentempo durch die Boxengasse jagen würde.

Nicht aber bei den Schweizer Fussballern. Der Grund für den Stress: Der Nati-Tross nutzt die drei Stunden Zeitverschiebung und reist unmittelbar nach Schlusspfiff zurück in die Heimat. Damit die Spieler möglichst wenig Energie auf der Reise verbrauchen und zwei ganze Tage für die Regeneration zur Verfügung haben. Denn schon am Dienstag spielt die Schweiz in Basel gegen Dänemark.

Zuber trifft zum 1:0. Quelle: SRF

Tote Zeit nach dem Spiel

Auch für den rund vier Stunden langen Flug bekommen die Spieler spezielle Anweisungen. Leistungsdiagnostiker Markus Tschopp empfiehlt Kompressionshosen und Strümpfe gegen schwere Beine. Es sei für die Regeneration besser, wenn man möglichst rasch in die gewohnte Zeitzone zurückkehre, sagt Tschopp gegenüber SRF. Die Spieler könnten nach einem Spiel sowieso nicht schlafen und deshalb seien die Stunden nach dem Spiel jeweils tote Zeit. Im Flugzeug sind die Spieler angehalten, ab und zu aufzustehen, umherzugehen und sich zu bewegen.

Der Sieg in Georgien hilft zusätzlich. Der Auftakt in die EM-Qualifikation ist der Schweiz gelungen. Die Nati beginnt das Länderspieljahr wie schon 2017 und 2018 mit einem Sieg. Das ist keineswegs die Regel. In den letzten 10 Jahren gelang das nur noch 2015. Dabei fielen in Georgien mit den Leistungsträgern Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic (beide Leistenprobleme) und Admir Mehmedi (krank) gleich drei Leistungsträger aus.

Vladimir Petkovic gab sich vor dem Spiel optimistisch: «Wir haben Alternativen. Die Spieler, die zum Zug kommen, müssen zeigen, dass sie Stammspieler sein wollen.» Er meinte damit auch Mario Gavranovic. Der Zagreb-Angreifer bekundet aber viel Mühe, ist kaum im Spiel eingebunden. Gavranovic muss nach einer Stunde Platz für Albian Ajeti machen. Georgien zeigt sich als ein unangenehmer Gegner.

Die dürftige Leistung in der ersten Halbzeit ist auch Granit Xhaka aufgefallen: «Das hatte nichts mit einem unangenehmen Gegner zu tun. Wir waren einfach nicht gut. Wir haben nicht gut gepresst, die Aufteilung war auch nicht gut. Aber wir wussten, dass es nicht einfach wird.»

Zakaria entscheidet mit dem 2:0 das Spiel. Quelle: SRF

Petkovics Taktikkniff

Petkovic stellt nach der Pause um, lässt mit einer Dreierabwehr spielen – dem Erfolgssystem mit dem man Belgien bezwang. Und plötzlich läuft es. Als Steven Zuber (57.) mit seinem 6. Länderspieltreffer die Schweiz in Führung bringt, ist der Bann gebrochen. Als Mann des Spiels darf man Fabian Schär bezeichnen. Ein präziser langer Ball des Newcastle-Verteidigers steht jeweils am Ursprung der Schweizer Treffer. Dabei grenzt es an ein Wunder, dass Schär zu diesem Zeitpunkt noch am Platz stand.

Nach 23 Minuten bleibt der Verteidiger nach einem Zusammenstoss für wenige Sekunden bewusstlos liegen. «Ich war kurz weg, aber zum Glück ging es danach weiter. Der Kopf brummt aber immer noch», sagt Schär. «Ob ich der beste Schweizer war, sollen

Fussball