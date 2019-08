Sion-Präsident Constantin verunfallt mit Lamborghini

Ein Leser hat am Dienstag einen Unfall auf der A9 in der Nähe von Martigny beobachtet. Verwickelt in den Unfall war Christian Constantin, Präsident des FC Sion. «Ich habe Constantins gelben Lamborghini sofort erkannt», sagt der Leser-Reporter.

Das zweite in den Unfall verwickelte Fahrzeug hatte ein L-Kleber hintendrauf. «Christian Constantin blieb nach dem Unfall ganz ruhig und beruhigte die Frau im anderen Auto», sagt der Leser-Reporter.

Die Polizei konnte den Unfall auf Anfrage nicht bestätigten. Dafür der Präsident höchstpersönlich: «Nur die Karosserie wurde in Mitleidenschaft gezogen», sagt Constantin, «nichts Ernstes.» Alkohol war laut Constantin nicht im Spiel.

Fussball

(20 Minuten)