So bereitet sich Valencia auf den Cupfinal vor

Europas Meisterschaften sind entschieden, an diesem Wochenende werden in einigen Ligen noch um Plätze im Europacup und um Klassenerhalte gekämpft. Die Titel aber sind weg. Bleiben die Cupfinals. Gleich zwei davon stehen am Samstagabend an. Bayern und Leipzig duellieren sich im deutschen, Valencia und Barcelona im spanischen Endspiel.

Ein bisschen Spass darf es beim Training von Valencia dann schon sein: Marcelino und sein Assistent müssen sich darum einen Weg durch den Spielertunnel bahnen, während ihnen auf den Nacken geschlagen wird. Die Stimmung vor dem Final ist also schon mal gut beim Aussenseiter, der La Liga auf dem Champions-League-Platz 4 abgeschlossen hat.

Barça leckt die Wunden

Bei Barcelona könnten sie sich am Samstagabend sogar das Double sichern. Ein Double aus Meisterschaft und Cup, das überschattet würde vom Ausscheiden in der Champions League. Die Katalanen gingen mit einem 3:0-Vorsprung in das Halbfinal-Rückspiel gegen Liverpool, der Rest ist bekannt.

Zum ersten Mal war in dieser Saison Lionel Messi nomineller Captain seines Teams. Er habe eine grossartige erste Saison als Captain erlebt, sagte er im Vorfeld des Spiels bei einem seiner seltenen Auftritte an Pressekonferenzen, «bis auf das Liverpool-Spiel». Diese Partie habe die Saison verdorben.

Kollege Gerard Piqué, der ebenfalls an der Pressekonferenz anwesend war, sprach derweil von einem Albtraum. Den viel kritisierten Trainer Ernesto Valverde nahm Messi dann aber in Schutz. Ich möchte, dass er weitermacht, sagte der Argentinier.

