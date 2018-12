So chaotisch wird die Auslosung der EM-Quali

Unter den Nationen, die im nächsten Jahr für die Endrunden-Qualifikation 2020 an den Start gehen, ist auch das Team von Vladimir Petkovic. Der Schweizer Natitrainer verfolgt im Convention Centre (12 Uhr) in Dublin die Auslosung vor Ort. Die 55 Teilnehmer sind in sieben Töpfe eingeteilt, die anhand eines Uefa-Rankings nach Ende der Nations League erstellt wurden. Die Schweiz, die im neuen Wettbewerb der Uefa im Herbst von allen Nationen die meisten Punkte gewonnen hat, befindet sich in Topf 1. Die Auslosung ist aber chaotisch wie noch nie.

Das sind die Töpfe

Topf der Nations League: Schweiz, Portugal, Niederlande England (Teilnehmer Final Four)

Topf 1: Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, Kroatien, Polen

Topf 2: Deutschland, Island, Bosnien-Herzegowina, Österreich, Ukraine, Dänemark, Schweden, Wales, Tschechien, Russland

Topf 3: Slowakei, Türkei, Irland, Nordirland, Schottland, Norwegen, Serbien, Finnland, Bulgarien, Israel

Topf 4: Ungarn, Albanien, Rumänien, Montenegro, Griechenland, Zypern, Estland, Slowenien, Litauen, Georgien

Topf 5: Mazedonien, Kosovo, Luxemburg, Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Moldawien, Gibraltar, Färöer, Weissrussland

Topf 6: Lettland, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

Total werden zehn Gruppen gebildet: 5 Gruppen mit je 5 Teams und 5 mit je 6 Mannschaften. Jeder Topf wird komplett gelost, ehe aus dem nächsten gezogen wird. Gespielt wird zwischen dem 21. März und 19. November 2019. Die Erst- und Zweitplatzierten (total 20 Nationen) qualifizieren sich direkt für die Endrunde 2020. Ausgetragen wird diese Jubiläums-EM zum 60-jährigen Bestehen des Wettbewerbs in 12 europäischen Städten.

Die restlichen vier Teams werden via Nations League ausgespielt. Jene Teams, die es nicht über die reguläre Quali geschafft haben, erhalten in einem Playoff im März 2020 noch eine allerletzte Möglichkeit, doch noch ein Ticket zu ergattern.

Politik, Wetter und andere Sonderfälle

So weit, so klar. Aber nicht, wenn die Uefa am Werk ist. Damit alle 12 Gastgeberländer (England, Deutschland, Ungarn, Italien, Spanien, Schottland, Dänemark, Holland, Irland, Rumänien, Russland und Aserbeidschan) möglichst grosse Chancen haben, sich zu qualifizieren, werden maximal zwei Veranstalter in eine Gruppe gelost.

Immer noch einfach? Bleibt es nicht, denn die Uefa berücksichtigt auch noch Gründe wegen politischer Spannungen. Nicht erlaubte Begegnungen sind Gibraltar – Spanien, Kosovo – Serbien und Kosovo – Bosnien-Herzegowina. Armenien – Aserbeidschan und Russland – Ukraine sind ebenfalls Paarungen, die nicht erlaubt wären. Weil diese Nationen aber im gleichen Lostopf sind, können sie sowieso nicht aufeinandertreffen.

Fussball im Winter? Zu viel Risiko. Deshalb stuft die Uefa Weissrussland, Estland, Färöer, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Russland und Ukraine als heikle Spielorte ein. Aus diesen Nationen dürfen maximal zwei Teams in einer Gruppe spielen. Und weil es nicht kompliziert genug ist, will die Uefa auch die Reisestrapazen möglichst kontrollieren. Aserbaidschan darf maximal auf einen Gegner aus dem Trio Gibraltar, Island und Portugal treffen. Ähnliches gilt für Island und Kasachstan. 5122 Kilometer Luftlinie sind es zwischen Island und Kasachstan, 6081 zwischen Aserbeidschan und Gibraltar. Das ist zu weit und deshalb verboten.

Bonus und Genuss für die Nati

Die kleine SFV-Delegation wird sich gut konzentrieren müssen, will sie bei dieser chaotische Auslosung den Überblick behalten. Allerdings muss der Schweizer Nati-Trainer nur seine Gegner im Griff haben. Bevor Petkovic die Reise nach Dublin antrat, sagte er: «Die Gruppe könnte durchaus spannend und auch unangenehm werden. Aber wir sind in Topf 1 und wollen dominant auftreten.»

Spannend bleibt es für die SFV-Leute aber auch am Montag. Dann erfährt die Schweiz, wer ihr Gegner im Final-Four-Turnier in Portugal sein wird. Dieser Auslosung schaut Petkovic gelassen entgegen. «Das ist für uns ein Genuss. Wir können stolz sein, an diesem Turnier dabei zu sein.»

Sie glauben, in Dublin drohe ein fast hoffnungsloses Chaos? Dann bereiten Sie sich schon einmal seelisch auf die Auslosung der Endrunde im Dezember 2019 vor: Die EM-Gruppen werden ausgelost, obwohl die Playoffs über die Nations League noch gar nicht gespielt sind und erst drei Monate später angepfiffen werden. Völlig irre!

Fussball