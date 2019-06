So eine Meisterparade hast du noch nie gesehen

Anfang Juni feierte der Liverpool FC den Sieg in der Champions League feuchtfröhlich und ausgelassen mit einer Megaparade. Tausende säumten die Strassen. Es war ein einziger riesiger Siegeszug durch rote Massen. Englischen Medien zufolge lockten Klopp & Co. mehr als 750'000 Fans an. Dabei scheuten diese keinen Aufwand. Die Anhänger kletterten auf Ampeln und Strassenschilder, um die bestmögliche Sicht auf ihre Idole zu erlangen. Aber warum sollen nur die Profis feiern?

Das haben sich wohl auch Amateure aus Essex gedacht. Ganz im Stil der «Reds» feierte der Duckpond FC aus Harwich, einer kleinen Hafenstadt im Südosten des Landes in der Grafschaft Essex, seinen Meistertitel.

Es begann ganz leise

Normalerweise spielt das Amateurteam aus der Sunday League vor knapp einem Dutzend Zuschauern. Nach dem souveränen Aufstieg beschloss der 2011 gegründete Club, mit einer speziellen Aktion auf seine Leistung aufmerksam zu machen: Kurzerhand mietete man für 4500 Euro einen offenen Doppeldeckerbus, mit dem das ganze Team begleitet von 60 Supportern feiernd durch die Strassen fuhr. Es begann ganz leise – es dauerte aber nicht lange, bis die Menschen aus ihren Häusern kamen.

«Am Schluss fuhren uns Autos durch die ganze Stadt nach», sagt Team-Captain Kris Muir, der als flauschiges Entenmaskottchen verkleidet auf dem Bus stand. «Wir hatten die beste Zeit unseres Lebens auf dem Bus. Es wird schwierig sein, das zu toppen, sollten wir nächstes Jahr wieder aufsteigen.» In der achtjährigen Clubgeschichte ist Duckpond zuvor zweimal aufgestiegen.

«Es ist schön zu sehen, dass noch jemand weiss, wie man Spass hat», sagte die 64-jährige Margaret Hedges, als sie sah, wie der Bus an ihrem Haus vorbeifuhr. «Es hat vielleicht nicht ganz für den Titel in der Premier League gereicht, aber sie haben auf jeden Fall so gefeiert, als hätten sie das», meinte sie.

Hier noch die ausführliche Version der Duckpond-Parade:



Well played Duckpond FC 😂https://t.co/HiBY9u8AQO — Best of Football (@BestofFootball8) 16. Juni 2019

Fussball

(ete)