So feiert nur Maradona einen Sieg

So gut gelaunt haben sie ihn schon lange nicht mehr gesehen. Bei den letzten Pressekonferenzen war Diego Armando Maradona eher so drauf, dass er Journalisten beleidigte. Dieses Mal begann er mit den Worten: «Egal was ihr mich fragt: Ich werde mit einem Lächeln antworten.»

Die aufgeheiterte Stimmung von Argentiniens Fussballgott hat einen Grund. Erstmals nach drei Niederlagen konnte er als Trainer von (Noch-)Erstligist Gimansia ein Spiel gewinnen. Gleichzeitig verliess der Traditionsclub das Tabellenende – bleibt aber stark abstiegsgefährdet.

Den Sieg feierte Maradona auf eigene Weise: Mit einem Tänzchen in der Kabine, angefeuert von seinen Spielern. Aber sehe im Video oben selbst.

