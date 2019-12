So knapp rettet Sommer gegen die Bayern

Nach einem glücklichen Last-Minute-Penalty gingen am Samstagabend die Gladbacher als Sieger vom Platz. Am Ende stand es für die Fohlen 2:1. Doch die Startphase gehörte den Bayern. Und allerhand zu tun hatte Nationalmannschafts-Goalie Yann Sommer. In der ersten halben Stunde musste der Schweizer acht Torschüsse parieren.

In der 27. Minute landet ein haltbarer Schuss Joshua Kimmichs unglücklich zwischen die Beine des Schweizers – das vermeintliche 1:0 für die Bayern fällt. Doch zum Unmut der Gäste lässt Schiedsrichter Marco Fritz weiterspielen. Und das zu Recht. Die Wiederholung zeigt: Sommer kann den Ball – wenn auch hauchdünn – vor dem vollständigen Überschreiten der Torlinie abfangen. Und sie zeigt auch die Art und Weise, wie der Schweizer das Gegentor verhindert: Mit der Fingerspitze kratzt Sommer den Ball gerade noch vor der Torlinie.

