So schön trifft der kasachische Zlatan

Vielleicht wusste er selber nicht wirklich, wie er dieses Tor gerade erzielt hatte. Aber Toqtar Schanghylyschbai, ein 25-jähriger Kasache, liess sich beim Jubeln nichts anmerken. Cool hielt er sich beide Hände vors Gesicht, wahrscheinlich war ihm ja noch gar nicht bewusst, dass er gerade den schönsten Treffer seines Lebens erzielt hatte.

Der Mittelstürmer in Diensten des FC Ordabasy glich am Wochenende das Ligaspiel beim kasachischen Tabellenführer FC Astana in der 44. Minute in Zlatan-Ibrahimovic-Manier aus. Mit der Hacke kontrollierte er den Ball auf Kopfhöhe, drehte sich blitzschnell um die eigene Achse und schob dann zum 1:1 ein.

Trotzdem verloren

Für den Winter-Neuzugang war es der erste Pflichtspieltreffer für den neuen Club, die Liga-Saison in Kasachstan ist auch erst 5 Runden alt. Genützt hat das sehenswerte Tor schlussendlich wenig, Astana siegte 2:1. Eine Genugtuung für Schanghylyschbai gibt es dennoch: Sein Treffer geht auf den sozialen Netzwerken viral.

