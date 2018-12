So twerkt man mit einem Meister-Pokal

2:0 gewann Atlanta United am Sonntag den MLS-Cup gegen Portland Timbers. Damit ist Atlanta Meister der nordamerikanischen Major League Soccer – zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Dazu ist zu erwähnen, dass der Club seit 2014 existiert und erst die zweite Saison in der 24 Mannschaften umfassenden Liga bestritt. Nichtsdestotrotz war die Freude bei den Spielern riesig, sie wollten richtig feiern. Und wo tut man das in Amerika äusserst gern? Genau, in einem Stripclub.

Dort stellten die Spieler den Meisterpokal auf die Tanzfläche. Eine Tänzerin sah das wohl als Challenge an und twerkte über dem Meisterpokal – ganz zur Freude einiger Spieler.

Nach dieser inoffiziellen Party folgte dann doch noch die offizielle Feier. Diese war etwas familienfreundlicher und fand in Form einer Parade in den Strassen Atlantas statt. Tausende Fans feierten die erste Meisterschaft eines Teams aus der Hauptstadt des US-Bundesstaates Georgia seit 1995. Damals gewannen die Braves die World Series, den Titel in der MLB, der nordamerikanischen Baseball-Liga.



Die Spieler von Atlanta United jubeln in der Stadt ihren Fans von einem Bus aus zu. (Curtis Compton/Atlanta Journal and Constitution via AP)

(hua)