Solidaritätswelle nach Sons fatalem Foul

Es waren dramatische Bilder. Heung-min Son von Tottenham hält sich mit beiden Händen entsetzt am Kopf, weint und wird von Gegenspieler Cenk Tosun getröstet. Sons Teamkollege Serge Aurier betet. Und Evertons André Gomes, der Gefoulte, schreit am Boden liegend mit weit aufgerissenen Augen auf. Eine unglückliche Aktion, die eine schwere Verletzung für Gomes zur Folge hatte: Knöchelbruch, am Montagabend wurde der Portugiese «sehr erfolgreich» operiert, wie Everton vermeldete. Die gute Nachricht: Er wird wieder vollständig gesund, die Fussballkarriere schwebt nicht in Gefahr.

Son dürfte deswegen erleichtert sein. Sein Verein hatte ihm psychologische Hilfe angeboten, der Südkoreaner sei am Boden zerstört gewesen. Getröstet wurde der Angreifer allerdings nicht nur von Gegen- und Mitspieler, auch auf Social Media erhielt er viel Zuspruch. Auf Instagram wurden seine alten Posts innert kurzer Zeit zahlreich kommentiert. Und die meisten gehen in diese Richtung, wie beispielsweise ein User schrieb: «Es war nicht dein Fehler, sondern ein Unfall. Bleib stark.» Oder: «Wir lieben dich, Sonny. Kopf hoch!»

Wishing Gomes a steady recovery



You can't hate Son, one of the most emotional and remorseful players in the world pic.twitter.com/pt9k8GlacE