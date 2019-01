Sommer feiert wichtigen Sieg mit Gladbach

Alassane Pléa – wer sonst? – sorgte in Leverkusen für die Differenz zugunsten der Gäste aus Mönchengladbach, die in der Tabelle wieder bis auf drei Punkte zu Bayern München aufschlossen. Der Franzose entschied das Duell mit seinem 10. Saisontreffer kurz vor der Pause zugunsten der Mannschaft von Dieter Hecking, der in der Startaufstellung neben Yann Sommer und Nico Elvedi auch auf Michael Lang und Denis Zakaria setzte.

Auch der von Adi Hütter trainierten Eintracht Frankfurt glückte der Start in die Rückrunde. Das Überraschungsteam der Vorrunde setzte sich gegen Freiburg 3:1 durch. Die Entscheidung fiel innerhalb von zehn Minuten unmittelbar vor der Pause, als vom Frankfurter Sturmtrio Haller/Rebic/Jovic jeder einmal traf. Für den Serben Luka Jovic war es bereits der 13. Saisontreffer, womit er die Torschützenliste anführt.

Kobel verliert erneut mit Augsburg

Neben Peter Bosz' Premiere als Trainer von Bayer Leverkusen missglückten auch die Debüts von Steven Zuber beim VfB Stuttgart und Gregor Kobel bei Augsburg. Stuttgart verlor gegen Mainz 2:3, nachdem es zwischenzeitlich bereits 0:3 zurückgelegen hatte und in der turbulenten Schlussphase dem Ausgleich mehrmals nahe kam. Anastasios Donis traf in der 86. Minute nur den Innenpfosten für die Schwaben.

Augsburg verlor gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf nach einem Gegentreffer in der 90. Minute 1:2. Kobel war bei den beiden Toren von Marvin Ducksch Sekunden vor dem Halbzeitpfiff und Kenan Karaman (90.), der alleine auf den Keeper losstürmte, ohne Abwehrchance. Augsburg blieb im neunten Spiel in Folge ohne Sieg.

Ebenfalls eine Niederlage setzte es für den Tabellenletzten Hannover 96 ab. Die Niedersachsen verloren gegen Werder Bremen 0:1.

Spieltelegramme Bundesliga vom 19. Januar 2019

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:1)

Tor: 37. Pléa 0:1.–Bemerkung: Mönchengladbach mit Elvedi, Lang, Sommer und bis 81. mit Zakaria, ohne Drmic (nicht im Aufgebot).

VfB Stuttgart - Mainz 2:3 (0:2)

Tore: 22. Boëtius 0:1. 28. Mateta 0:2. 72. Hack 0:3. 83. Gonzalez 1:3. 85. Kempf 2:3.–Bemerkung: Stuttgart mit Zuber.

Hannover - Werder Bremen 0:1 (0:1)

Tor: 33. Rashica 0:1. - Bemerkung: Hannover bis 72. mit Schwegler.

Augsburg - Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:1)

Tore: 45. Ducksch 0:1. 64. Schmid 1:1. 90. Karaman 1:2.–Bemerkung: Augsburg mit Kobel.

Eintracht Frankfurt - Freiburg 3:1 (3:0)

Tore: 36. Haller 1:0. 40. Rebic 2:0. 45. Jovic 3:0. 69. Petersen 3:1.–Bemerkung: Frankfurt mit Fernandes.

