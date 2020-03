Spanischer Nachwuchs-Trainer stirbt an Corona

Der Name Francisco Garcia hat in Spanien traurige Berühmtheit erlangt. Der 21-Jährige war Nachwuchstrainer bei Atletico Portada Alta, einem niederklassigen Verein aus der Region um Malaga. Am Sonntagnachmittag verstarb er, offenbar an den Folgen einer Infektion mit dem Corona-Virus.

Entscheidend für den dramatischen Ausgang der Infektion sei die Vorerkrankung von Garcia gewesen, ist in spanischen Medien zu lesen. Gemäss dem spanischen Blatt «Malaga Hoy» sei der Jungtrainer mit Atembeschwerden ins Spital eingeliefert worden – worauf die Ärzte bei ihm nebst Corona auch Leukämie diagnostizierten.

Es geht nicht nur um Euch, es geht auch um andere.#SocialDistancing#Coronahttps://t.co/8BDYQW2Kqm — Bettina Bach (@MsBonnyParker) March 16, 2020

José Bueno, Präsident des Vereins, zeigte sich sehr betroffen und sagte gegenüber spanischen Medien: «Wir hofften bis zuletzt, dass es dieser starke Junge überleben wird. Es ist ein riesiger Verlust für uns.»

