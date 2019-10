Spieler werden für falschen Torjubel bestraft

Da haben sich die Spieler des Schlusslichts in der höchsten kroatischen Fussballmeisterschaft zu früh gefreut. Gegen Tabellenführer Hajduk Split schiessen sie den vermutlichen Ausgleich zum 1:1 und jubeln. Der Ball war aber nicht im Tor, sondern ging an den Pfosten.

Im Anschluss an diese Szene schalten die Spieler von Split blitzschnell und lancieren den Gegenangriff. Da der gegnerische Goalie an der Seitenlinie noch am jubeln ist, fällt es dem Tabellenführer leicht, das 2:0 zu schiessen. Damit blieb es auch.

Fussball

(heg)