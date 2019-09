St. Gallen feiert Heimsieg, Sion ist Leader

Schon in der Pause mussten die Worte des Trainers Peter Zeidler Worte der Freude gewesen sein. 2:0 führten die Ostschweizer zu diesem Zeitpunkt, weil sie die Partie gegen den Aufsteiger unter Kontrolle gehabt hatten. Und die Gefühlslage veränderte sich im zweiten Durchgang nicht: St. Gallen verabschiedete den Aufsteiger Servette mit 3:1 aus dem Kybunpark.

Es ist der erste St. Galler Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen, nach dem 1:2 gegen den FC Zürich und dem 0:2 gegen Winterthur, das Team aus der Challenge League in der zweiten Cup-Runde. Mit dem Sieg gegen Servette überholen die Ostschweizer die Genfer und stehen auf dem vierten Platz.

Wiss nach Kreuzbandriss mit Tor

Das erste ihrer drei Tore erzielten die St. Galler in der 14. Minute. Jordi Quintillà lancierte mit einem starken Diagonalball Víctor Ruiz, der mit einem Schlenzer den Genfer Goalie bezwang. Kurz vor der Pause erhöhte der Deutsche Lukas Görtler mit seinem ersten Tor in der Super League auf 2:0.

Servette hatte kaum mehr etwas vom Spiel, bis auf die Phase nach rund einer Stunde, die zum Anschlusstreffer führte (67. Minute, Alex Schalk). Rund zehn Minuten später erzielte Fabiano Alves das 3:1. Der Pass kam von Alain Wiss, der sich im Januar im Trainingslager das Kreuzband gerissen hatte und gegen Servette zum ersten Mal wieder in der Super League auf dem Platz stand. Auch dafür werden sie in St. Gallen Worte der Freude finde.

Sion ist erstmals seit 2012 Leader

Der FC Sion ist zum ersten Mal seit Herbst 2012 Leader der Super League. Die Sittener gewinnen bei Neuchâtel Xamax 3:1 und schenken ihrem Trainer Stéphane Henchoz eine triumphale Rückkehr an jenen Ort, den er am Ende der letzten Saison verlassen musste, obwohl er Xamax in der Super League halten konnte. Die Walliser werden wegen der schlechteren Tordifferenz allerdings bereits am Sonntag wieder von der Spitze der Tabelle verdrängt werden. Egal, wie der Spitzenkampf zwischen den Young Boys und dem FC Basel ausgehen wird.

Es war keine schöne Partie. Ja, sie war während 35 Minuten für neutrale Beobachter sogar nur schwer zu ertragen. Xamax igelte sich mit sieben Spielern vor dem eigenen Strafraum ein. Sion war dadurch zwar stets in Ballbesitz, aber dabei mehr darauf bedacht, keine Fehler zu begehen, als den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Es entbehrte deswegen nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet ein offensiver Ausflug der Xamaxiens ihren ersten Gegentreffer einleitete. Nach einem missratenen Eckball der Neuenburger vollendete Roberts Uldrikis einen Sittener Konter mit dem Kopf.

Keine Organisation bei Xamax

Xamax hatte an diesem Abend bloss einen lichten Moment. Der kam, als Raphaël Nuzzolo die Walliser Abwehr mit einem Hackentrick aushebelte und damit schlussendlich Maren Halie-Selassie das 1:1 ermöglichte. Wobei der Treffer erst nach dem Eingreifen des Video-Assistenten zählte. Der Linienrichter hatte den Torschützen fälschlicherweise im Abseits gewähnt.

Aber von diesem Rückschlag erholte sich Sion in der Pause. Die Walliser kamen viel entschlossener aus der Kabine. Xamax dagegen verlor jede Organisation. Unklar, ob das Team von Trainer Joël Magnin offensiver auftreten wollte. Oder ob der Druck der Sittener zu gross wurde. Auf jeden Fall traf Pajtim Kasami bei seinen beiden Toren in der 57. und 70. Minute auf wenig Gegenwehr. So jubelte der FC Sion über seine Tabellenführung. Dass er diese am Sonntag wieder abgeben wird, war den Wallisern herzlich egal. Xamax dagegen könnte dauerhaft auf dem letzten Platz der Tabelle festsitzen. Die Mannschaft von Magnin hat in sieben Spiele noch nicht einmal gewonnen.

St. Gallen - Servette 3:1 (2:0) 10'931 Zuschauer. - SR Fähndrich.–Tore: 14. Ruiz (Hefti) 1:0. 37. Görtler (Muheim) 2:0. 67. Schalk (Stevanovic) 2:1. 76. Fabiano 3:1. St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Fazliji, Letard, Muheim; Quintilla; Görtler, Ruiz (75. Wiss); Guillemenot; Babic (65. Demirovic), Itten (46. Fabiano). Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Sasso, Gonçalves (82. Chagas); Ondoua (42. Schalk), Souici; Stevanovic, Wüthrich (61. Cespedes), Tasar; Kyei. Bemerkungen: St. Gallen ohne Klinsmann (gesperrt), Vilotic, Nuhu, Lüchinger, Bakayoko (alle verletzt), Stergiou und Costanzo (beide nicht im Aufgebot). Itten mit Hirnerschütterung ausgeschieden. Servette ohne Imeri, Koné, Cognat, Iapichino, Busset (alle verletzt) und Lang (nicht im Aufgebot. 62. Lattenschuss Cespedes. Verwarnungen: 4. Guillemenot (Foul), 21. Sasso (Foul), 64. Fazliji (Foul), 80. Sauthier (Foul), 81. Quintilla (Foul), 84. Tasar (Foul), 92. Souici (Foul).

Neuchâtel Xamax - Sion 1:3 (1:1) 6754 Zuschauer. - SR Bieri.–Tore: 37. Uldrikis (Toma) 0:1. 40. Haile-Selassie (Karlen) 1:1. 56. Kasami (Lenjani) 1:2. 70. Kasami (Uldrikis) 1:3. Neuchâtel Xamax: Walthert; Djuric, Oss, Neitzke; Gomes (70. Kamber), Ramizi, Corbaz (81. Di Nardo), Seydoux; Haile-Selassie (70. Mulaj), Karlen, Nuzzolo. Sion: Fickentscher; Maceiras, Kouassi, Ndoye, Abdellaoui; Zock, Toma (90. Song); Kasami, Grgic, Lenjani (85. Khasa); Uldrikis (81. Doumbia). Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Seferi, Dugourd, Farine und Mveng (alle verletzt), Sion ohne Behrami, Luan, Raphael, Adao und Andersson (alle verletzt). Verwarnungen: 60. Djuric (Foul). 76. Nuzzolo (Foul).

Fussball