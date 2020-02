St. Gallen kocht vor Wut

Nach dem 3:3 toben die St. Galler Verantwortlichen und Spieler. Sie fühlen sich ungerecht behandelt, sind der Meinung, dass sie um den Sieg gebracht wurden. «Ich sehe das Remis als verlorene Punkte an. Da fragst du dich, ob das noch der Fussball ist, den du liebst. Du musst nach jedem Tor zittern, ob es zählt und hoffen, dass es kein Foul gegeben hat», sagt St. Gallens Lukas Görtler nach dem Spiel, und weiter: «Was am Ende passiert, ist unglaublich. Mich nervt das ganze Konstrukt mit dem Videoschiri. Das nimmt alle Emotionen. Ich habe im Leben vielleicht schon 3000 Elfmeter gesehen. Bei 2999 ist genau das passiert und nie ist gepfiffen worden.»

Umfrage Wurde den St. Gallern der Sieg geklaut? Ja!

Nein!

Ist mir egal.

Das ist doch alles ein abgekartetes Spiel.

Auch der Trainer der Espen, Peter Zeidler, ist sichtlich enttäuscht. An der Pressekonferenz nach dem Spiel fragt er sich insbesondere, weshalb sich der Schiedsrichter die Szene nicht nochmals am Bildschirm anschaute. «Manchmal versteht man die Welt nicht mehr», sagt er.



Lukas Görtler versteht die Welt nicht mehr. (Video: Eva Tedesco/Tamedia)

Sehr prägnant formuliert es auch der offizielle Twitter-Account der Espen. Dort heisst es: «Was für eine geile Truppe, die gegen den Meister ein 1:2 in ein 3:2 dreht und dann doch noch mit allen Mitteln um den Sieg gebracht wird. Wir sind unheimlich stolz auf die Espen, die Herz und Wille gezeigt haben und nur mit einem Punkt belohnt werden.»

Was für eine geile Truppe, die gegen den Meister ein 1:2 in ein 3:2 dreht und dann doch noch mit allen Mitteln um den Sieg gebracht wird. Wir sind unheimlich stolz auf die Espen, die Herz und Wille gezeigt haben und nur mit einem Punkt belohnt werden. #hoppsangallä #fcsgyb pic.twitter.com/vDLxJCeeCb — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) February 23, 2020

Der Schiedsrichter ist sich nach der Partie derweil sicher, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Gegenüber SRF sagt er: «Es muss ein Kontakt geben mit den Füssen auf der Linie, er ist zu früh weg. Mit dem VAR kann man das überprüfen, es ist messbar. Wir haben da keinen Interpretationsspielraum.» Und weiter: «Ich habe dem Goalie gesagt, er müsse mit dem Fuss auf der Linie bleiben, bis der Penalty ausgeführt ist. Er ist zu früh weg, der VAR hat mir das gleich gesagt und dann habe ich keine Wahl und muss den Penalty wiederholen lassen.»



Schiedsrichter Alain Bieri erklärt, warum der Penalty ungültig war. (Video: SRF)

Schiri liess Penalty wiederholen

Doch was war passiert? St. Gallen führte dank einem Treffer von Görtler in der 91. Spielminute mit 3:2. Wenige Sekunden vor Abpfiff gab dann Schiedsrichter Alain Bieri in Absprache mit dem VAR den Bernern einen Handspenalty.

Guillaume Hoarau scheiterte, durfte jedoch nochmals schiessen, da sich der St. Galler Goalie Lawrence Ati Zigi zu früh von der Linie bewegt hatte. Im zweiten Versuch traf Hoarau. Was dann folgte, ist bekannt. Die Berner jubelten, die St. Galler waren in Rage und tobten.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast





Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:



Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort.

Fussball

(nih)