St. Gallen zementiert im Tessin den 3. Platz

Sechs Super-League-Spiele in Folge hatte der FC St. Gallen nicht verloren, bevor er nach Lugano reiste. Nach dem Match im Tessin stehen die St. Galler bei sieben Partien ohne Niederlage. Und sie haben sich auf Rang 3 etabliert.

Nur einmal gaben die Ostschweizer bei ihrer Erfolgsserie Punkte ab – beim 0:0 gegen Basel. In Lugano legte der FCSG die Basis zum Sieg in der ersten Halbzeit. Er startete überlegen. Und er erzielte seine ersten zwei Tore just dann, als die Partie etwas abflachte. Der starke Cedric Itten, zuvor schon mit einigen Offensivaktionen, traf in der 37. Minute per Flachschuss zum 1:0, es war sein fünftes Saisontor. Noch vor der Pause doppelte Jordi Quintilla nach – ebenfalls mit einem Abschluss in die tiefe Ecke.

Das böse Foul von Bottani

Lugano startete zwar mit Schwung in die zweite Halbzeit. Lugano gelang schnell das Anschlusstor durch den früheren St. Galler Marco Aratore. Und Lugano spielte auch danach immer wieder druckvoll nach vorne. Doch zu einem weiteren Treffer kamen die auf Rang 9 liegenden Tessiner nicht mehr. Die Offensive ist ihr grosses Problem. Sie haben in 12 Runden nur 12 Tore erzielt. Und sie leisteten sich gegen St. Gallen zum Schluss auch noch einen Aussetzer.

Mattia Bottani foulte Itten schwer und sah direkt Rot. Der St. Galler Stürmer musste mit einer Verletzung im Knöchelbereich ausgewechselt werden. Ob Itten länger ausfällt, werden die Untersuchungen zeigen – vor gut einem Jahr hatte er nach dem Foul des Luganese Fabio Daprelà einen Kreuzbandriss erlitten.

Diesmal konnte Itten zumindest vom Rasen humpeln. Und als er das tat, setzte Quintilla in der 90. Minute den Schlusspunkt mit einem wunderbaren Schuss in die hohe Ecke zum 3:1. Auch für den Spanier war es das fünfte Saisontor.

