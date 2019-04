Steffen macht es mit Köpfchen

Renato Steffen schiesst Wolfsburg mit zwei Toren zum 3:1-Sieg gegen Schlusslicht Hannover. Auch Breel Embolo ist an einem Treffer direkt beteiligt, verliert mit Schalke aber 1:2.

Nach einer halben Stunde und nur zwei Minuten nach der Führung von Hannover glich Renato Steffen für Wolfsburg aus. Der 1,70 Meter grosse Aargauer stellte sich beim Kopfballduell im Strafraum geschickter an als sein 15 Zentimeter grösserer Gegenspieler Kevin Wimmer. Mit dem Hinterkopf beförderte Steffen den Ball ins Netz, worauf ein deutscher Reporter von einem «Hauch von Uwe Seeler» redete.

Typischer für den sechsfachen Schweizer Internationale war dann der Siegtreffer in der 71. Minute: Ideal lanciert schloss Steffen allein vor dem Goalie sicher ab und feierte seinen ersten «Doppelpack» für Wolfsburg. Letztmals hatte er vor fast genau drei Jahren mehr als ein Tor in einem Spiel erzielt – bei einem 7:0-Sieg mit dem FC Basel in St. Gallen. Dank dem Pflichtsieg beim seit sieben Partien punktelosen Hannover liegt Wolfsburg nun zumindest bis Sonntag auf einem Europa-League-Platz.

Embolo verliert mit Schalke

Breel Embolo gelang zwar kein Tor, doch er war am 1:1-Ausgleich gegen die Eintracht Frankfurt entscheidend beteiligt. Seinen Kopfball in der 21. Minute lenkte Goalie Kevin Trapp nur ungenügend ab, wovon Torschütze Suat Serdar profitierte. Die Frankfurter waren durch Ante Rebic in Führung gegangen und kamen dank dem 17. Saisontreffer von Luka Jovic zum Sieg. Der Serbe verwertete einen Handspenalty – in der 10. Minute der Nachspielzeit. Schalke hat nun noch fünf Zähler Vorsprung auf den Barrage-Platz, den Stuttgart (1:1 gegen Nürnberg) inne hat.

Eintracht Frankfurt festigte seinen Platz in den Top 4, zu denen auch Leipzig gehört. Der drittplatzierte RB Leipzig gewann nach 1:2-Pausenrückstand in Leverkusen mit 4:2. Timo Werner, Emil Forsberg und der ehemalige Sittener Matheus Cunha trafen nach der Pause für die Sachsen, die seit 12 Partien ungeschlagen sind. Leverkusen waren dank zwei Toren von Kai Havertz mit dem Vorteil in die Pause gegangen und kurz nach dem Seitenwechsel vermeintlich mit 3:1 in Führung gegangen. Der Treffer von Leon Bailey wurde nachträglich wegen Abseits aberkannt.

Wolfsburg - Hannover 3:1 (1:1).

23'512 Zuschauer.

Tore: 30. Weydandt 0:1. 32. Steffen 1:1. 71. Steffen 2:1. 78. Roussillon 3:1.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 85.) und Steffen (bis 77.). Hannover mit Schwegler.

Schalke - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1).

61'842 Zuschauer.

Tore: 13. Rebic 0:1. 21. Serdar 1:1. 99. Jovic (Handspenalty) 1:2.

Bemerkungen: Schalke mit Embolo (bis 66.). Eintracht Frankfurt mit Fernandes. 94. Gelb-Rote Karte gegen Serdar (Schalke).

Stuttgart - Nürnberg 1:1 (0:1).

58'757 Zuschauer.

Tore: 42. Pereira 0:1. 75. Kabak 1:1.

Bemerkungen: Stuttgart mit Zuber.

Hertha Berlin - Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:1).

28'845 Zuschauer.

Tore: 35. Raman 0:1. 41. Grujic 1:1. 61. Raman 1:2.

Bemerkungen: Hertha Berlin ohne Lustenberger (verletzt).

Leverkusen - Leipzig 2:4 (2:1).

28'845 Zuschauer.

Tore: 11. Havertz (Foulpenalty) 1:0. 17. Sabitzer 1:1. 23. Havertz 2:1. 64. Werner 2:2. 71. Forsberg 2:3. 83. Cunha 2:4.

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Fussball

(sda)