Krallt sich ein Ex-Boxer Newcastle?

«Newcastle United ist ein unglaubliches Team, ein verdammt gutes Team», sagte Floyd Mayweather. Der ehemalige Box-Weltmeister liebäugelt offenbar mit einem Kauf der Magpies. An einem Medienevent auf der Insel sprach er über sein Interesse am Premier-League-Club.

Umfrage Soll Floyd Mayweather bei Newcastle einsteigen? Ja, das wäre der Hammer in der Premier League!

Ja, wenns denn unbedingt sein muss.

Ist mir egal, soll er mit seinem Geld machen, was er will.

Nein, er soll sich lieber aufs Boxen konzentrieren.

Nein, er hat Newcastle nicht verdient.

«Wenn die Leute möchten, dass ich die Newcastle-Mannschaft kaufe, lasst es mich wissen», sagte er in die Runde. Die englischen Zuhörer brachen daraufhin in Jubel aus. Auf Nachfrage von TMZ.com bestätigte später auch Mayweathers Umfeld, dass der 43-Jährige an einer Beteiligung interessiert sei. Ausserdem soll der aktuelle Newcastle-Besitzer Mike Ashley bereits mehrfach versucht haben, den Club zu verkaufen.

Doch verfügt Mayweather, der zwar vier Jahre lang der bestverdienende Sportler der Welt war, überhaupt über das nötige Kleingeld? Laut verschiedenen Berichten liegt Newcastles Wert zwischen 560 Millionen und einer Milliarde Dollar. Der Boxer soll derweil etwa 500 Millionen auf seinem Konto bunkern.

Aber wer weiss: Das Vermögen des US-Amerikaners könnte in nächster Zeit sprunghaft ansteigen. Er äusserte kürzlich die Idee, sein Comeback zu geben und für 600 Millionen Dollar an einem Tag gegen Conor McGregor und Khabib Nurmagomedow zu kämpfen.

Sollte es tatsächlich zu diesem spektakulären Deal kommen, würde auch Nati-Spieler Fabian Schär einen neuen Chef bekommen. Der Verteidiger spielt seit 2018 im Club und erhielt kürzlich die Auszeichnung als «Spieler des Jahres» von der North East Football Association.

Fussball

(lai)