Steven Zubers Frau verkauft ihre Tangas

Steven Zuber hat eine schwierige Woche hinter sich. Er musste am Montag mit dem VfB Stuttgart den Abstieg aus der Bundesliga erleben. Der Schweizer Nationalspieler war im Januar von Hoffenheim an die Schwaben ausgeliehen worden und kehrt nun voraussichtlich zurück. Auf Instagram verabschiedete sich Zuber von Club und Fans. «Diesen bitteren Moment hat der Verein nicht verdient. Danke für die Zeit mit euch. Obwohl sie unschön endet, werde ich sie positiv in Erinnerung behalten», schrieb der 27-Jährige unter anderem.

Nun sorgt seine Frau Mira für etwas andere Schlagzeilen. Zusammen mit Ina Aogo, der Gattin von Stuttgart-Verteidiger Dennis Aogo, betreibt sie den Podcast «Spielerfrauen on Air». Die beiden nehmen jeweils kein Blatt vor den Mund. Hemmungslos kommentieren sie Beauty-Operationen, Ribérys Goldsteak-Skandal oder Fuss-Fetischisten, die ihnen in den sozialen Netzwerken nachsteigen.

«Oh Mann, ist das eklig!»

«Kennst du den Tangasammler?», fragt Mira Zuber ihre Kollegin im jüngsten Podcast. «Den gibt es wirklich. Der hat einen eigenen Account auf Instagram. Der schreibt mir und fragt nach Tangas.» Da hat die Schweizerin einen Geistesblitz und schlägt vor: «Überleg mal, es gibt Leute, die wollen meine Tangas kaufen. Aber ich würde die nur für einen guten Zweck verkaufen.»

Aogo reagiert mit Begeisterung: «Das finde ich richtig gut.» Und die Deutsche fragt: «Wieviel nehmen wir für einen Tanga? Wir sind ja bekannte Personen, da können wir noch mehr verlangen.» Daraufhin wir ihr bewusst: «Oder nimmt der nur getragene? Das fänd ich eklig. Socken und Füsse sind ja schon krank, aber Tangas?» Die Vorstellung geht auch Zuber zu weit. «Oh Mann, ist das eklig!», meint sie. Es folgen Aussagen, die hier nicht hingehören. Schliesslich kommt Aogo zum Schluss: «Ich finde, das (Verkaufen von Tangas) ist eine gute Idee. Dann haben wir auch mal was Gutes getan mit unserem Gequatsche hier.»

In der zweiten Folge von «Kennst du den Tanga-Sammler?» sagt Aogo: «Wir brauchen keinen Spielerfrauen-Flohmarkt, so wie die anderen Frauen das machen, wir können Tangas verschenken.» Worauf Zuber umgehend klarstellt: «Nee, verkaufen, für einen guten Zweck!» Die Schweizerin interveniert umgehend: «Ich verschenk alles andere, aber nicht die Tangas!» Und ihren Mann auf jeden Fall auch nicht. Was er und sein ehemaliger Teamkollege Dennis Aogo von der Idee der Tanga-Versteigerung halten, ist (noch) nicht bekannt.

So räkelt sich Steven Zubers Frau auf Insta:

Fussball

(ddu)