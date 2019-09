Die Schlussphase erlebte Granit Xhaka nur noch an der Seitenlinie mit. Er musste wegen Schmerzen an der Achillessehne ausgewechselt werden. Er habe seit Wochen Probleme, sagte der Captain, erwartet aber keine andauernden Schwierigkeiten. «Es tut etwas weh, doch ich glaube, dass alles gut ist.»

Xhaka ist eine Schlüsselfigur dieses Teams. Sein medizinisches Bulletin war deshalb mindestens so wichtig wie sein Rückblick auf den Gibraltar-Match. Xhaka störte sich höchstens daran, dass die Schweiz fast 40 Minuten benötigt hatte, um in Führung zu gehen. Sie hätten die ersten Tore früher machen müssen, sagte er. Doch zu kritisch wollte er nicht sein. «Ein solches Spiel müssen wir einfach gewinnen - egal wie. Wir haben die Pflicht definitiv erfüllt.»

Das Glück der Schweizer ist, dass Dänemark in Georgien nicht gewinnen konnte (0:0), damit hat sie die Skandinavier nach Verlustpunkten wieder überholt. Mitte Oktober kommt es innert vier Tagen zu den vermutlich entscheidenden Partien gegen Dänemark (in Kopenhagen) und Irland. Xhaka redet von «zwei ganz grossen Spielen». Und Xhaka hofft, dass bis dahin wieder Ruhe eingekehrt ist und es «nur noch um Fussball geht» nach den vielen Geschichten um Shaqiris Absenz in den vergangenen Tagen. «Die Leute schreiben, reden, tun und machen», sagte er, «das können wir leider nicht beeinflussen. Aber wir haben in den vergangenen zwei Spielen gesehen, dass die Mannschaft einen guten Spirit hat. Egal, ob es gut oder schlecht läuft.» Und er sei stolz, Teil dieses Teams zu sein.

Fussball