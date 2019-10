Singender Fan verstummt nach «halt die Fresse»

Die Schweigeminute für die beiden Opfer des Anschlags in Halle wurde von einem singenden Zuschauer gestört. Vor dem Testspiel Deutschland - Argentinien stimmte der Mann die deutsche Nationalhymne an. Das kam nicht gut an.

Im TV ist gut zu hören, wie ein anderer Zuschauer ihn mit den Worten «halt die Fresse» verstummen lässt. Die Aktion wurde im Stadion mit Applaus gefeiert und amüsierte auch den deutschen Nationalspieler Serge Gnabry. Der Torschütze zum 1:0 nach knapp einer Viertelstunde – sein zehntes Tor im elften Länderspiel – konnte sich ein Lachen nicht verkneifen.

Der Führungstreffer durch Serge Gnabry. (Video: RTL)

Nach dem 2:2 gegen die Argentinier in Dortmund, erinnerte Bayern-Profi Joshua Kimmich den Störefried an den Sinn und Zweck einer solchen Aktion: «Das muss natürlich nicht sein, dass man da hineinruft. Es heisst nicht umsonst Schweigeminute», sagte er gegenüber Sport 1

Serge Gnabry in drei Bildern, als ein Fan einen anderen Fan mit "Halt die Fresse" zum Schweigen bringt, nachdem dieser angefangen hat "Einigkeit und Recht und Freiheit" zu singen. Seine Reaktion unbezahlbar. 💚 #GERARG #Halle pic.twitter.com/Ngj8ey6RHe — Don Birgit Alphansa Reichelt-Poschardt Fleischi (@HatinJuce) October 9, 2019

