Stolpert Sportchef Streller über Koller?

Es schien alles klar. Sportdirektor Marco Streller und die technische Crew inklusive Clublegende Karl Odermatt hatten nach eingehender Analyse der abgelaufenen Saison genug: Sie kamen zum Schluss, dass es besser sei für die spielerische Weiterentwicklung und für das Binnenklima der Mannschaft, nicht mehr mit Marcel Koller zusammenzuarbeiten. Nach der Barrage zwischen Aarau und Xamax galt es noch, Präsident Bernhard Burgener – letzter Befürworter Kollers und auch aus finanziellen Gründen – zu überzeugen. Die Verhandlungen mit dem Topkandidaten Patrick Rahmen liefen aber nicht nach Wunsch.

In den vergangenen 48 Stunden haben sich die Ereignisse überschlagen. Rahmen, der mit klaren Vorstellungen – auch was das Kader angeht – in die Gespräche ging, bleibt beim FC Aarau, wie Sportchef Sandro Burki gegenüber der NZZ bestätigte. Das Chaos ist perfekt. Wie geht es nun weiter? Dem FCB bleiben zwei Möglichkeiten.

Mit Streller ginge der letzte Ur-Basler

Szenario 1: Die Vertragsauflösung mit Marcel Koller wird rückgängig gemacht, der Zürcher steht am Dienstag im Training und startet mit der Mannschaft in die neue Saison. Der Verlierer dabei ist Sportdirektor Marco Streller – zum zweiten Mal. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Koller nicht der Wunschtrainer des Basler Sportchefs war, auch wenn der im Nachhinein sagt: «Er war damals die beste Lösung, um die Situation im Club zu stabilisieren.»

Streller und Koller wurden auch unter der Saison fachlich nicht wirklich warm miteinander. Die veralteten Trainingsmethoden Kollers, der unattraktive Fussball, aber auch die zwischenmenschlichen Probleme zwischen Mannschaft und Trainer, mit denen Streller sich konfrontiert sah, störten ein harmonisches Miteinander. Bleibt der Zürcher, könnte sich Streller zum Wohl des FCB einen Rücktritt überlegen. Allerdings wäre mit ihm der letzte Ur-Basler weg, einer, der den FCB im Herzen trägt. Dem Verein würde das Gesicht des Vereins fehlen, zumal auch Alex Frei aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist. Aber die Kritik, die Streller von allen Seiten entgegenschlägt, ist massiv. Zwingt sie ihn gar in die Knie?

Szenario 2: Streller und seine Crew zaubern in den nächsten Stunden einen neuen Trainer und einen Plan B aus dem Hut. Schliesslich ist derzeit alles möglich und nichts fix beim FCB. Ausser: Eine Fortsetzung folgt bestimmt.

