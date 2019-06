«Es bricht mir das Herz» – Streller tritt zurück

Wie der «Blick» schreibt, hat Marco Streller den FCB über seinen Rücktritt informiert. Das SMS im Wortlaut: «Es bricht mir s'Herz, euch mitzteile, dass ich per sofort als Sportdirektor zruggträtt es sind 2-3 Sache passiert, won ich nit chan akzeptiere. ich dank euch für die letschte zwei joor ihr sind tief in mim Herz. Bitte holet dä Chübel zrugg nach Basel. Ich bin in Gedanke bi euch Liebe Gruess.»

Update folgt ...

Fussball

(red)