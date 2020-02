Sturm Sabine verwandelt Eckball direkt

Der Sturm Sabine führte dazu, dass mehrere Fussballspiele abgesagt werden mussten, beispielsweise die Bundesligapartie Gladbach gegen Köln. Doch an einigen Orten, wo Sabine recht stark wütete, wurden trotzdem Spiele ausgetragen. Dies führte zu kuriosen Szenen.

Im Spiel Millwall gegen West Bromwich Albion war die Ausführung eines Standards nicht ganz so leicht. West Broms Filip Krovinovic und Matheus Pereira versuchen gemeinsam, den rollenden Ball zu stoppen.

Der Wind muss aber nicht immer ein lästiges Hindernis sein, der das Spielen erschwert. In der höchsten nordirischen Liga verhalf Sabine dem Coleraine FC zum Siegestreffer, nachdem der Wind einen Eckstoss direkt in die weite Ecke blies.

