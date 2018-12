Hier sind der FCB und FCZ die Schlechtesten der Liga

Die erste Ecke von Miralem Sulejmani kann der FCB klären, den zweiten Versuch verwertet Mohamed Ali Camara mit dem Kopf zum 1:1. Nur wenige Minuten später fliegt ein perfekt getretener Freistoss von Sulejmani an Mann und Maus vorbei zum 2:1 für den Titelverteidiger. Was war das für ein herrlicher Treffer. Und wieder erzielte ihn ein Berner. Denn niemand trifft in der laufenden Meisterschaft häufiger nach Standardsituationen.

Das sei kein Zufall, sagt Gerry Seoane, sondern «Klasse, aber auch tägliche Arbeit im Training». Spieler wie Miralem Sulejmani, aber auch Christian Fassnacht und andere feilen nach dem Training zusätzlich an ihrer Technik oder denken sich zusammen mit «Tüftler» und Assistenztrainer Harry Gämperle immer wieder neue Varianten aus. Das zahlt sich aus, wie ein Blick in die Standard-Statistik zeigt.

Noch nach keinem Corner getroffen

Das Gefälle innerhalb der Liga ist nach 16 Runden gross. Titelverteidiger YB erzielte 16 von bisher 50 Treffern nach einem direkten Freistoss, einer Freistoss-Kombination, einem Eckball oder Penalty. Der FCZ jubelte indes erst 4-mal nach einer Standardsituation (darunter 3 Elfmeter) – kein Team traf seltener nach einem ruhenden Ball. Benjamin Kolollis Freistoss- und Cornerbälle sahen zwar meist hübsch aus, waren bisher aber wenig einträglich.

Die Ausnahme: Der 1:0-Siegtreffer von Captain Palsson gegen Ludogorez im Europacup. Der FCZ ist auch die einzige Mannschaft in der Super League, die noch nie nach einer Ecke traf. Das letzte Tor nach einem Corner schoss Alain Nef am 10. März 2018 gegen Lugano.

Auch bei den Gegentoren gibt es eklatante Unterschiede. Der FCB kassierte in 16 Partien bereits 14 Gegentore nach einem gegnerischen Standard. Das ist der schlechteste Wert in der Liga und damit steht Rotblau sogar noch schlechter da als Aufsteiger Xamax (13). Die Basler kassierten allein sechs Gegentore nach einem Corner. Das erfolgreichste Team bei stehenden Bällen in der Defensive, wie die Grafik zeigt, ist der FCZ (4).

Ruhende Bälle im Fussball werden immer wertvoller, und es ist davon auszugehen, dass Freistösse und Eckbälle in Zukunft weiter an Relevanz gewinnen werden. Denn in Zeiten von Big Data ist erstaunlich, wie wenig Kombinationen, Varianten und Tricks die Teams in der höchsten Schweizer Liga bisher anwenden, wie wenig Gedanken sich manche Super-Ligisten machen, noch mehr in dieses wirksame Mittel zu investieren.

In England gibt es mit Statsbomb sogar eine Firma, die unter anderem damit Geld verdient, den Clubs Standardvarianten auf den Leib zu schneidern. In der Super League ist indes noch viel Luft nach oben.

Fussball