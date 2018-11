Superclásico findet nicht in Argentinien statt

Es waren schlimme Ausschreitungen, die das Final-Rückspiel zwischen River Plate und den Boca Juniors begleiteten. Das Rückspiel, das dann gar nicht stattfand. Nachdem der Mannschaftsbus von Boca attackiert wurde, sah sich der Verband gezwungen, das Spiel ein weiteres Mal zu verschieben.

Nun hat der Präsident des südamerikanischen Verbands CONMEBOL, Alejandro Dominguez, in einem Statement Details zur neu angesetzten Partie verlauten lassen. So soll das Rückspiel (Hinspiel: 2:2) am Wochenende des 8. und 9. Dezembers stattfinden. Relativ bald also, dies weil sich der Sieger für die Club-WM qualifizieren sollte, die Mitte Dezember startet. Was auch klar ist: das Spiel wird nicht in Buenos Aires und auch nicht in Argentinien stattfinden. Wie verschiedene argentinische Medien berichten, soll Asunción, die Hauptstadt Paraguays, der neue Austragungsort sein.

Nota entregada por el Presidente de la CONMEBOL a los presidentes de los clubes River Plate y Boca Juniors en la reunión del martes 27 en la sede la de CONMEBOL, en Paraguay. pic.twitter.com/qNBYTRZXx6– CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 27. November 2018

