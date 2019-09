Thun und Xamax ziehen in die Achtelfinals ein

Das Cupspiel zwischen Stade Nyonnais und FC Thun verlief beinahe ohne Höhepunkte. Nach 39 Minuten brachte Basil Stillhart die Gäste aus dem Berner Oberland per Kopf in Führung. Bis dahin hatte das Team aus der Super League die Partie im Griff und die Romands waren nur zu vereinzelten Torchancen gekommen. Auch in der zweiten Halbzeit tauchte die Mannschaft aus der Promotion League nicht wirklich gefährlich vor dem Tor der Oberklassigen auf. Thun verwaltete den Vorsprung geschickt und steht in den Achtelfinals.

Wieder ein 2:1-Auswärtssieg für Xamax



Wie beim 2:1 in der 1. Runde in Yverdon musste Neuchâtel Xamax auch im Sechzehntelfinal zittern: Das Schlussresultat in Bellinzona war das Gleiche, die Spielphysiognomie eine andere: Der Super-Ligist ging durch Treffer von Gaetan Karlen und Samir Ramizi 2:0 in Führung, verpasste es dann aber, die Partie zu entscheiden. So kamen die «Granata» noch einmal auf und elf Minuten vor Schluss durch Einwechselspieler David Stojanov per Kopf zum Anschlusstreffer.

Im Comunale kam noch einmal Hektik auf, zur ganz grossen Ausgleichschance kamen die Gastgeber in der Nachspielzeit mit einem Pfostenschuss. Joel Magnin hat damit in seinen ersten beiden Cupspielen als Xamax-Trainer schon ziemlich viel Spannung miterlebt – in der Startpartie in Yverdon hatte sein Team in der Schlussviertelstunde einen 0:1-Rückstand korrigiert.

Telegramme, Schweizer Cup, 1/16-Finals:

Stade Nyonnais - FC Thun 0:1 (0:1)

870 Zuschauer. – SR Bieri. – Tor: 39. Stillhart 0:1. – Nyon: Thürkauf; Londono, Kadima, Baron, Titié (71. Rugovaj); Hysenai (46. Parreira), Mbamba, Grossrieder, Qarri; Bega (56. Vieira), Nsiala. – Thun: Hirzel; Glarner, Gelmi, Sutter, Joss; Stillhart, Roth (79. Fatkic), Castroman; Salanovic (78. Vasic), Chihadeh (61. Rapp), Hefti. – Bemerkungen: Nyon ohne Escorza (verletzt), Cocaj, Ramadani, Pédat, Olaniyi, Gazzetta, Smajli, Brenet (nicht im Aufgebot). Thun ohne Tosetti, Hediger, Ziswiler, Karlen, Bigler, Rodrigues, Munsy (alle verletzt), Wanner, Righetti (beide krank). 16. Pfostenschuss Castroman. – Verwarnungen: 50. Nsiala, 55. Castroman, 57. Sutter, 90.+2 Vieira (alle Foul).

Bellinzona - Neuchâtel Xamax 1:2 (0:1)

2000 Zuschauer. – SR Horisberger. – Tore: 33. Karlen 0:1. 65. Ramizi 0:2. 79. Stojanov 1:2. – Xamax: Minder; Gomes, Djuric, Neitzke; Seydoux, Ramizi (76. Doudin), Corbaz, Kamber (75. Sylvestre); Haile-Selassie (46. Di Nardo), Nuzzolo; Karlen. – Bemerkungen: Xamax ohne Xhemajli (gesperrt), Dugourd, Mveng, Seferi, Oss (alle verletzt) und Mulaj (krank).

Fussball

(red/mke)