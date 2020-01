Fussballer verrät Transfer auf seinem Tinder-Profil

So kurios ist wohl noch kein Transfer bekanntgegeben worden. Der Mexikaner Jesus Perez wechselt dieser Tage vom College-Team UIC Flames in Chicago nach Irland. In der letzten Saison wurde der 22-Jährige zu den All-Americans gewählt, der landesweiten Bestenauswahl von College-Fussballern. Mit sechs Toren und acht Assists in der vergangenen Saison zählte er zu den talentiertesten Mittelfeld-Akteuren der Liga.

Ein echter Fang also für die Iren. Bekannt ist er erst seit kurzem –aber Perez war bereits vor dem Engagement in Irland auf der Suche nach Bekanntschaften für die Zeit neben dem Feld und gab bei Tinder in seiner Personenbeschreibung etwas zu detaillierte Infos an.

Perez hatte in seinem Profil ein Bild im Trikot seines neuen Klubs, dazu die Berufsbezeichnung «Footballer for Dundalk FC». Und das, bevor der Transfer öffentlich bekanntgegeben wurde.

Einem weiblichen Fan des irischen Erstligisten war Perez via Tinder vorgeschlagen worden, sie enthüllte den bevorstehenden Wechsel in sozialen Netzwerken.

Jesús Pérez will einfach nur Matches gewinnen - egal, ob im Fussball oder bei Tinder.https://t.co/119qqE6U7m — FUMS (@fums_magazin) January 8, 2020

Fussball

(wem)