Torfestival und VAR-Konfusion bei City-Sieg

Der englische Fussballmeister Manchester City ist mit einem deutlichen Erfolg in die neue Premier-League-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann am Samstag auswärts 5:0 (1:0) gegen West Ham United. Gleich dreimal kam in der Partie der Videobeweis zum Einsatz.

Der brasilianische Nationalspieler Gabriel Jesus (25. Minute), der überragende England-Stürmer Raheem Sterling (51./75./90.+1) und der Argentinier Sergio Agüero (86.) per Foulelfmeter trafen im London Stadium zum Kantersieg für Man City. Dabei hatte sich der Meister gegen das Team des Schweizer Nationalspielers Albian Ajeti (nicht im Aufgebot) phasenweise sogar noch etwas schwer getan. Durch den Erfolg übernahm ManCity vorerst die Tabellenführung.

Ein zweiter Treffer von Jesus in der 53. Minute wurde nach Eingreifen des Videobeweises wegen einer Abseitsstellung aberkannt, Sterlings zweites Tor hingegen durch VAR bestätigt.

Fuck off you cant give that offside man hahaha VAR is fucked. pic.twitter.com/kZitiHsCJK– Dazza (@NUFC_DAZZA) August 10, 2019

Später scheiterte Agüero zunächst mit einem Penalty an West-Ham-Torwart Lukas Fabianski. Der Foulelfmeter musste jedoch nach VAR-Ansicht wiederholt werden, weil Fabianski beim Schuss nicht korrekt auf der Torlinie stand.

Fussball

(dpa)