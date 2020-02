Tottenham-Star muss in Corona-Quarantäne

Der Flügelflitzer von Tottenham muss sich von der Aussenwelt abschotten: Nachdem sich Heung-Min Son für eine Arm-Operation in seiner Heimat Südkorea befand, muss er nun zurück in London zwei Wochen in Quarantäne verbringen.

Dabei handelt es sich um eine Vorsichtsmassnahme, wie Trainer José Mourinho an einer Pressekonferenz mitteilte. «Er muss ein gewisses Sicherheitsprotokoll befolgen.»

Son, der derzeit wegen eines Armbruchs sowieso mehrere Wochen ausfällt, ist nach Harry Kane (ebenfalls verletzt) der beste Torschütze der «Spurs» und erzielte diese Saison schon 16 Goals.

Seine Heimat Südkorea liegt in unmittelbarer Nähe zum Corona-Ursprungsland China. Laut jüngsten Zahlen der südkoreanischen Gesundheitsbehörde gibt es im Land mehr als 2300 Fälle des Virus' und derzeit 16 Todesfälle.

Fussball

(pip/lai)