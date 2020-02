Tottenham-Stars werden zu Filmhelden

Haben die Tottenham Hotspurs die Oscars 2020 beeinflusst? Nun, vermutlich nicht – auch, wenn es nicht ganz auszuschliessen ist. Schliesslich sorgte der Londoner Club vor der Auszeichnung für Lacher im Internet, als er einige, von grossen Blockbustern inspirierte Filmplakate veröffentlichte.

Die Namen der Filme wurden geändert, es sind Wortspiele mit den Namen der Tottenham-Stars kreiert worden. Die Gesichter der Schauspieler sind mit Aufnahmen von Lucas Moura, Eric Dier oder Jan Vertonghen ersetzt worden. Auch Heung-min Son ist auf einem Filmplakat zu sehen. Der Nicolas Cage-Film «Gone in 60 Seconds» wurde zu «Son in 60 Seconds». Ein Südkoreaner auf einem Plakat eines Blockbusters, bevor bei der 92. Oscar-Verleihung der südkoreanische Film «Parasite» als eindeutiger Gewinner hervorging? Zufall? Vorhersehung Tottenhams?

Mutmasslich keins von beidem, ist das Son-Filmplakat doch eines von vielen. So wurde der Adam Sandler-Klassiker «Happy Gilmore» zu Ehren des Brasilianers Lucas Moura in «Happy Gilmoura» geändert und Eric Dier, bekannt für sein abgeklärtes Abwehrverhalten, ersetzt den unschlagbaren Bruce Willis: Aus «Die Hard 4.0» wird «Dier Hard 4.0».

Fans machen mit

Der belgische Verteidiger Jan Vertonghen, der unter der Woche beim Spiel gegen Southampton ausgewechselt wurde und danach mit Tränen in den Augen auf der Bank sass, wird seine neue Rolle als «Super Jan» vielleicht mit einem Lächeln aufnehmen. Ryan Sessegnon wird zum Star des 1999 mit dem Oscar ausgezeichneten Films «Saving Private Ryan», Eric Lamela findet sich auf dem Plakat des Horrorfilms «The Silence of the Lambs» von 1991 wieder: der Film heisst neu «The silence of the Lamelas».

Die Fans reagierten auf den Spass ihres Clubs umgehend. Sie posteten auf Twitter weitere Filmplakate mit Tottenham-Stars.



