Tottenham scheitert kläglich an Viertligist

Der Jubel bei den Fans von Colchester United kennt keine Grenzen. In Scharen stürmen sie auf den Platz, um mit dem Siegtorschützen Tom Lapslie den Einzug in die nächste Runde des League Cups zu feiern. Zuvor verschossen Christian Eriksen und Lucas Moura für den haushohen Favoriten aus der Premier League. Sie scheiterten am glänzend reagierenden Colchester-Goalie Dean Gerken respektive der Querlatte. Doch kläglicher verschoss die Nummer zehn des Underdogs. In einem Anflug von Überheblichkeit versuchte Jevani Brown einen Panenka-Lupfer, der jedoch von Paulo Gazzaniga, dem Ersatzgoalie von Tottenham, locker weggefaustet werden konnte.

A look back on how Tottenham suffer Carabao Cup embarrassment with elimination by League Two side Colchester United. pic.twitter.com/odOFBVOQQb — D9INE (@D9INE_XFOOTBALL) September 25, 2019

Mit Mann und Maus verteidigte die Mannschaft aus der League Two, der vierthöchsten Liga Englands, das 0:0 während 120 Minuten gegen die übermächtig scheinenden Spurs. Im Penaltyschiessen setzten sie sich schliesslich 4:3 durch. In ähnlicher Manier besiegten die Männer aus Colchester, der ältesten Stadt Grossbritanniens, bereits Crystal Palace in der zweiten Runde des Cups. Schon gegen die Londoner brachten sie das 0:0 über die Zeit, um den Premier-League-Vertreter dann im Penaltyschiessen zu bezwingen.

Nach der Niederlage gegen den Viertligisten befindet sich die Mannschaft von Mauricio Pochettino in der Krise. Aus acht Pflichtspielen diese Saison resultierten nur zwei Siege. In der Meisterschaft stehen sie mit acht Punkten aus sechs Spielen auf dem siebten Tabellenrang und damit bereits zehn Punkte hinter Leader Liverpool.



Fussball

(kvo)