Trainer Häberli hat keine Angst um seinen Job

Der FC Luzern verlor zuletzt dreimal in Folge und rutschte in der Tabelle auf Rang 7 ab – der Vorsprung auf Xamax (9.) beträgt nur noch drei Punkte. Nach dem 1:2 gegen Servette übte Sportchef Remo Meyer öffentlich Kritik, die vor allem Trainer Thomas Häberli galt und so klang, als stünde eine Trennung kurz bevor.

Aber Häberli ist immer noch im Amt, er bereitet sein Team auf den Match beim FC Zürich vor. Den Vorstoss von Meyer will er nicht weiter kommentieren. Nur so viel: «Wir haben uns ausgesprochen.»

Verletztenliste wird immer länger

Trotzdem: Steht für ihn im Letzigrund nicht ein Endspiel bevor? «Ich habe keine Angst um meinen Job», erklärt der 45-Jährige, «weil ich überzeugt bin, dass wir uns für den grossen Aufwand irgendwann belohnen. Wir machen wahrlich nicht alles falsch. Und ich habe den Ehrgeiz, bei Luzern etwas zu bewegen.»

Den Optimismus behält er bei, obwohl die Liste der Abwesenden noch länger geworden ist: Neben Christian Schwegler, Tsi Ndenge, Marvin Schulz und Remo Arnold fällt neu auch Otar Kakabadze aus. Der Georgier erlitt im Länderspiel gegen Kroatien eine Sprunggelenksverletzung.

