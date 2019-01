Milan-Trainer Gattuso von Spieler umgesäbelt

Gennaro Gattuso, Fussballweltmeister mit Italien 2006, war als Spieler bekannt und gefürchtet – vor allem wegen seiner robusten Spielweise. Wenn der stämmige Italiener im defensiven Mittelfeld zur Grätsche ansetzte, suchten seine Gegner oftmals das Weite.

Dass Gattuso auch einstecken kann, stellt er aktuell als Trainer unter Beweis. Nachdem er seine Trainerkarriere 2016 in der Schweiz beim FC Sion begann, coacht er inzwischen die AC Milan. In Saudiarabien bereitet er sein Team auf die «Supercoppa Italiana», den italienischen Supercup vor. Dieser wird am Mittwochabend in Dschidda gegen Juventus Turin ausgetragen (18.30 Uhr MEZ).

Im Training wurde nun Gennaro Gattuso von seinem Stürmer Gonzalo Higuain unsanft von den Beinen geholt. Kaum zu Boden gegangen, steht Gattuso schon wieder auf den Beinen und holt zum Gegenschlag aus: In alter Spielermanier foult er wenig später selber einen seiner Spieler. Der Stimmung des Trainers und des Teams scheinen beide Zwischenfälle jedoch keinen Abbruch getan zu haben. Alle lachen. Ob der Trainer auch nach der Partie gegen Juventus noch etwas zu lachen hat, wird sich zeigen.

Fussball

(erh)