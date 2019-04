Tranquillo Barnetta hört auf

Der 75-fache Internationale spielte seit Sommer 2017 wieder bei seinem Stammverein St. Gallen. Einen grossen Teil seiner 17 Jahre dauernden Profikarriere verbrachte «Quillo» in der deutschen Bundesliga, wo er unter anderem acht Jahre bei Bayer Leverkusen und drei Jahre auf Schalke verbrachte. 2013/14 wurde er von Schalke an Eintracht Frankfurt ausgeliehen.

In seinen letzten zwei Jahren in St. Gallen war der Ur-St.-Galler Barnetta unter verschiedenen Trainern nicht immer Stammspieler, aber er wurde noch einmal zum unbestrittenen Ostschweizer Publikumsliebling. Auch glückten dem Routinier in verschiedenen Spielen wichtige Tore.

Fussball

