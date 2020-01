Ist der Kampf um Platz 4 für die Katz?

In den verbleibenden 18 Runden ist für den FC Zürich alles möglich. «Wenn uns – anders wie in der Vorrunde – ein guter Start gelingt, bin ich zuversichtlich», sagt der FCZ-Trainer, unter dessen Vertragsverlängerung nur noch die Tinte fehlt. Derzeit liegen die Zürcher auf Rang 4 und peilen Rang 3 an. «Mindestens» wirft Ludovic Magnin ein. Denn gegen oben setzt der ehemalige deutsche Meister mit Bremen und Stuttgart seinen Spielern definitiv keine Grenzen. «Die letzten Resultate vor der Pause geben Vertrauen und ich bin sicher, dass wir viel Hunger auf den Platz bringen.»

Servette überraschte als einer der besten Aufsteiger seit Jahren, besiegte YB und Basel und beendete die Hinrunde auf Rang 5. Die Frage ist, ob die Breite im Kader reicht, weiter so hochtourig durch die Meisterschaft zu kurven. Zuzutrauen ist es Trainer-Routinier Alain Geiger allemal.

Nach dem Aus im Cup und in der Europa League kann sich Lugano auf die Liga konzentrieren. Aber kurz vor dem Start verloren die Tessiner mit Carlinhos Junior (zu Shimizu S-Pulse/Jap) einen wichtigen Offensivspieler. «Reisende soll man ziehen lassen», sagte Lugano-Trainer Maurizio Jacobacci nur. Ein möglicher Ersatz könnte Helios Sessolo vom FC Schaffhausen sein. Es wird den Tessinern aber nicht reichen, ein ernsthaftes Wörtchen im Kampf um ein Europa-Ticket mitzureden.

Russisches Roulette und eine Wundertüte

Die Platzierung von Sion zu tippen, ist wie russisches Roulette. Zufall. Viele Trainer und die Causa Behrami führten auch in dieser Halbsaison zu viel Unruhe im Wallis. Das Resultat: Nur 21 Punkte und der enttäuschende Platz 7. Christian Constantin machte, was er am Besten kann, schickte Trainer Stéphane Henchoz in die Wüste und machte einen unbekannten jungen Portugiesen aus Nyon zum Trainer. Ricardo Dionisio heisst der Mann, der klare Vorstellungen hat: «Mehr Ordnung auf dem Platz, mehr Ballbesitz und ein Stil Ricardo» sollen Sion zum Erfolg zurückbringen. Kann er CC bei Laune halten, ist bis Rang 4 vieles möglich.

Der FCL bleibt eine Wundertüte. Auch die Zentralschweizer starten mit einem neuen Trainer. Als Nachfolger des gescheiterten Thomas Häberli darf sich Fabio Celestini versuchen. Kommt Perfektionist Celestini mit der launischen FCL-Truppe klar? Tendenz: Der FCL fängt sich in der Rückrunde, wird aber um Europa nicht mitreden – zumal die Schweiz nach dem Absturz im 5-Jahresranking der Uefa einen von vier Plätzen verlor und der Kampf um Platz vier für die Katz ist, sofern sich YB oder Basel den Cupsieg nicht sichern.

In der Champions-League-Qualifikation darf in der nächsten Saison nur noch der Meister antreten und muss erst noch zwei Runden mehr als im Vorjahr überstehen. Der Zweitplatzierte verliert die Chance, in die Königsklasse einzuziehen. Er kann zur Europa League antreten (drei Qualirunden). Auch der Cupsieger ist nicht direkt in die EL-Gruppenphase, sondern muss zwei Qualirunden überstehen, der Tabellendritte sogar vier statt drei.

