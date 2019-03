Trotti-Fahrt, Dubai-Trip und Schnee-Abstecher

Der Aufschrei um die deutsche Fussballnationalmannschaft Anfang März war gross. Bundestrainer Joachim Löw verkündete, dass er in Zukunft auf das Bayern-Trio Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng verzichte. Immerhin drei Weltmeister von 2014.

Die Kritik der Experten liess nicht lange auf sich warten. Löw mache einen Fehler, wenn er in Zukunft auf einen Schlag auf so viel Routine verzichte. Für die Experten hätte der Verjüngungsprozess des Teams langsamer vonstatten gehen sollen.

Löws Joker sticht – Trio geniesst freien Tag

Auch wenn beim stark verjüngten Team von Löw noch nicht alles in Butter ist, sorgte Nico Schulz mit seinem Treffer zum 3:2 in der 90. Minute für den optimalen deutschen Start in die EM-Qualifikation. Und Löw sieht sich mit seiner Verjüngungskur auf dem richtigen Weg.

Ob die drei ausgebooteten Weltmeister die Partie am Abend im Fernsehen schauten, entzieht sich unserer Kenntnis. Jedenfalls genossen sie das freie Wochenende, das sie zur Verfügung hatten. Mats Hummels kurvte mit einem Trottinett in einer Quartierstrasse herum (Video oben). Thomas Müller genoss mit seiner Frau und den Hunden einen Abstecher in den Schnee.

Und Jérôme Boateng weilte in Dubai. Unter anderem mit dem Holländer Edgar Davids, der aber schon länger nicht mehr aktiv ist.



