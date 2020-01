Türkischer Fussballheld ist jetzt Uber-Fahrer

2002 führte er die Türkei sensationell zu Platz 3 an der WM in Japan und Südkorea, in 112 Länderspielen glänzte er mit 51 Toren. Er spielte in Italien, England und in der Champions League. Hakan Sükür, der «Löwe vom Bospurus», war ein gefeierter Volksheld in der Türkei – ehe er in die Politik ging und sich später mit Staatspräsident Recep Tayip Erdogan anlegte.

Umfrage Wie schätzt du die Leistungen von Hakan Sükür als Fussballer ein? Er war ein Weltstar.

Ich hatte noch nie von ihm gehört.

Ein solider Stürmer, mehr nicht.

Marco Streller war besser.

Es kam zum offenen Streit zwischen den beiden «Partei-Freunden», Sükür zog sich aus der Politik zurück – und lebt heute in den USA, muss sich mit Uberfahren und dem Verkauf von Büchern über Wasser halten. Sein Vermögen in der Türkei ist eingefroren.

«Erdogan nahm mir alles», klagt der 48-jährige Ex-Stürmer Sükür im Interview mit der «Bild». «Mein Recht auf Freiheit, das Recht, mich zu erklären, mich zu äussern, das Recht auf Arbeit. Ich habe in der Türkei Besitz im Wert von Dutzenden Millionen Dollar. Aber es wurde alles konfisziert. Sie haben sogar meinen Vater eingesperrt.»

Vater eingesperrt, Kinder belästigt

2015 trat Sükür den Weg ins Exil in die USA an. «Die Boutique meiner Frau wurde mit Steinen beworfen, auf der Strasse wurden meine Kinder belästigt», erinnert er sich an die letzten Tage in seiner Heimat zurück. «Nach jeder Äusserung, die ich gemacht hatte, erhielt ich Drohungen.»

Seine Eltern musste er zurücklassen, sein Vater wurde kurz darauf eingesperrt. «Er bekam im Gefängnis Krebs, seine Halsschlagader war verengt, nur deswegen wurde er entlassen. Der Prozess gegen ihn läuft weiter, er steht jetzt unter Hausarrest.» Auch seine Mutter sei an Krebs erkrankt, so Sükür weiter.

«Verräter und Terrorist»

Erdogan wirft Sükür vor, ein «Verräter und Terrorist» zu sein und beim Putsch 2016 eine Rolle gespielt zu haben. Ein Vorwurf, den der ehemalige Fussball-Held, der selbst aus seinem Club Galatasaray, für den er 13 Jahre stürmte, ausgeschlossen wurde, nicht gelten lässt: «Ich bin gegen jede Art von bewaffnetem Putsch», erklärt er.

Benutzt Erdogan den Sport für seine Politik? «Ja», ist sich Sükür sicher.» Gerade der Fussball ist in der Türkei, wie viele andere Bereiche auch, nicht frei und nicht autonom.»

Fussball

(ak/tzi)