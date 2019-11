Der Bayern-Macher tritt nach 40 Jahren zurück

Uli Hoeness wollte den FC Bayern immer «durchs grosse Tor» verlassen. Und den Wunsch erfüllt ihm sein Verein. Die Münchner Olympiahalle hat der FC Bayern angemietet, um den 67-Jährigen nach 40 Jahren als Manager und Präsident auf grosser Bühne zu verabschieden.

Geburtstag: 5. Januar 1952 in Ulm



Profi-Laufbahn: Mittelfeldspieler, Aussenstürmer - FC Bayern München (1970 bis 1978) - 1. FC Nürnberg (1978 bis 1979) - 250 Bundesligaspiele mit 86 Toren - 35 Länderspiele mit 5 Toren Karriereende wegen chronischer Knieverletzung 1979, danach bis 2009 Manager des FC Bayern. Vom 27. November 2009 bis 14. März 2014 Bayern-Präsident. Seit dem 25. November 2016 wieder Präsident.



Titel als Spieler: Europameister 1972, Weltmeister 1974, dreimal Europapokalsieger der Landesmeister 1974 bis 1976, dreimal deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger, Weltpokalsieger 1976, Olympia-Teilnehmer 1972



Titel als Manager: Champions-League-Sieger 2001, Uefa-Cup-Sieger 1996, 16-mal deutscher Meister, neunmal DFB-Pokalsieger, Weltpokalsieger 2001



Titel als Präsident: sechsmal deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger, Champions-League-Sieger 2013, Sieger europäischer Super-Cup 2013, Sieg Club-WM 2013



Privates: Uli Hoeness ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Es wird eine emotionale Jahreshauptversammlung werden, speziell für Hoeness, der sich intensiv auf diesen Freitag vorbereitet. «Ich habe gehört, dass die Olympiahalle auseinanderplatzen wird. Wir sind gut beraten gewesen, das dort zu machen. Es werden um die 10'000 Mitglieder erwartet», sagte Hoeness. «Da ist einiges zu erwarten!»

Ein Bauchmensch – und damit unberechenbar

Speziell von ihm. Auf die Abschiedsrede warten alle gespannt. Wie üblich will sie Hoeness – nach unruhigen Nächten davor – in freier Rede vortragen. So, wie Hoeness den Satz vor einer Woche «total euphorisiert» vom 4:0 gegen Borussia Dortmund aussprach, ist Wortgewaltiges zu erwarten. Denn Uli Hoeness war und ist ein Bauchmensch – und damit unberechenbar.





«Der FC Bayern wäre nicht das, was er heute ist, wenn Du nicht gewesen wärst»

Franz Beckenbauer über Uli Hoeness

Ein kurzes Resümee seines Schaffens gab er vorab. «Ich habe diesen Job wahnsinnig gerne gemacht. Ich habe mich immer reingehängt und alles gegeben. Und ich glaube, das Ergebnis ist so schlecht nicht.»

Ohne Plan in die Zukunft

Zwei grosse Fragen stellen sich. Wie wird es dem FC Bayern ohne Hoeness ergehen? Und wie Hoeness ohne sein Lebenswerk? «Über meine Zukunft werde ich am Samstag nachdenken, wenn ich am Tegernsee aufwache», entgegnete Hoeness. Er hat noch keine Antwort auf die Und-nun-Frage. «Ich werde zum ersten Mal am 16. November ohne Plan sein und ohne grosse Verantwortung. Das ist eine spannende Geschichte.»

«Uli Hoeness war immer ein Bauchmensch»

Philipp Lahm, ehemaliger Bayern-Captain

Und der FC Bayern? Der deutsche Rekordmeister hat schon mal eine kurze Zeitspanne ohne den polarisierenden Frontmann erproben müssen, als Hoeness von Juni 2014 bis Februar 2016 eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung absass und dafür seine Ämter niedergelegt hatte. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge führte den Verein durch diese schwierige, aber für den Club trotzdem erfolgreiche Zeit.

«Wenn er Ratschläge braucht, wie man als Rentner sein Leben gestaltet, könnte ich ihm gerne welche geben»

Ottmar Hitzfeld, ehemaliger Bayern-Trainer

«Das wars noch nicht», lautete damals Hoeness' legendärer Satz auf einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung. Das wars immer noch nicht, könnte und müsste er eigentlich fünf Jahre später lauten. Denn ein Uli Hoeness geht niemals so ganz, auch wenn er in den vergangenen, kraftraubenden Monaten die Weichen für die Zukunft des FC Bayern ganz nach seinem Willen und seinen Vorstellungen gestellt hat.

«Der ist noch da, keine Sorge»

Hoeness geht – und geht doch nicht. Sein Mandat im Aufsichtsrat bis November 2023 will er weiter wahrnehmen, wenn auch nicht mehr als Vorsitzender des Kontrollgremiums. Diesen Posten bekommt Hainer.

«Der ist noch da, keine Sorge», antwortete Rummenigge auf die Frage, ob er Hoeness an seiner Seite vermissen werde, und zwar nicht nur bei Spielen in der Allianz Arena. Das spezielle Spannungsverhältnis zwischen Hoeness und Rummenigge hemmte und trieb den Verein in den vergangenen Jahren. «Wir werden uns noch gegenseitig ausreichend austauschen und auch Dinge entscheiden», erklärte Rummenigge. Die Trainerfrage ist die dringendste.

«Entweder man mag Dich oder man mag Dich nicht!»

Christoph Daum, ehemaliger Hoeness-Rivale



Hoeness wird sein Büro an der Säbener Strasse an seinen Nachfolger Herbert Hainer übergeben. Und Siege will er mit dem Fanschal am Hals künftig auf einem anderen Sitzplatz der Arena bejubeln. Aber den Verein will er öffentlich auch als Präsident a.D. «wie eine Glucke bewachen». Hoeness wird nicht mehr überall mitmischen, aber sich im Hintergrund weiterhin einmischen.

Er werde sicherlich «kein Golf spielender, älterer Rentner» werden, hat er angekündigt. «Mir wird schon etwas einfallen.» Wars das wirklich? Kaum vorstellbar bei Uli Hoeness.

