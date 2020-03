Ultras stoppen Teambus in Schutzanzügen

Zumindest haben die Ultras des Viertligisten Kocaelispor in einer Hinsicht an ihren eigenen Schutz gedacht. In Schutzanzügen empfingen sie den Spielerbus ihres Teams vor dem Heimspiel gegen Alemdagspor (3:0). Dabei zündeten sie auch Pyrotechnik.

Den speziellen Empfang planten die Fans, weil sie wegen des Coronavirus keinen Einlass ins Stadion erhielten. Der türkische Fussballverband hat entschieden, noch bis Ende April alle Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen.

Stand Sonntag hat die Türkei nur einen einzigen Corona-Fall zu vermelden. Während in Italien mit Juventus' Rugani und Dybala, in England mit Chelseas Hudson-Odoi oder in Deutschland mit Paderborns Kilian Corona-Infektionen auch in den Profi-Mannschaften auftraten.

Fussball

(boq)