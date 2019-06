Knöchelbruch nach unglücklicher Aktion

Hannes Wolf ist ein aufstrebender, junger Fussballer aus Österreich, der ab dem 1. Juli beim Bundesligaverein RB Leipzig unter Vertag stehen wird – er wechselt für 12 Millionen Euro von RB Salzburg. Nun muss der 20-Jährige aber mit einer längeren Pause rechnen.

Schuld daran ist eine Verletzung, die er sich an der U-21-EM in Italien und San Marino zugezogen hat. In der Partie gegen Serbien hat Wolf das 1:0 für seine Farben erzielt (das Spiel endete 2:0). Doch 15 Minuten vor Spielende kommt das Unheil. In einem Zweikampf trifft Vukasin Jovanovic Wolf von hinten. Das Bein des Österreichers wird abgeknickt (siehe Video oben – Achtung: Nichts für schwache Nerven).

Die Schockdiagnose am Abend

Zwar trifft der Serbe Wolf wohl nicht absichtlich, nichtsdestotrotz ist es ein Foul, Jovanovic sieht nach Konsultation des Videobeweises Rot. Wolf windet sich und weint vor Schmerzen. Am Abend kommt die ernüchternde Diagnose: Bruch des rechten Aussenknöchels – Wolf fällt für mehrere Monate aus. Noch ist nicht klar, ob eine Operation nötig sein wird.

«Der Knochen hat rausgeschaut, das hat wirklich brutal ausgesehen. Es war sofort klar, dass das eine schwere Verletzung ist», sagte ÖFB-Teamarzt Alexander Mildner.

RP Leipzig twitterte sogleich einen Genesungsgruss:



😟Diese Diagnose ist ein Schock!



Aber wir werden nun alles daran setzen, dass Hannes #Wolf so schnell wie möglich wieder gesund und fit wird.



Gute Besserung, Hannes! Du packst das! https://t.co/TBlGNiz3f3 — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 17. Juni 2019

Jovanovic entschuldigte sich nach der Partie für das Foul und versprach, Wolf im Spital zu besuchen.

