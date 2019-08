Und noch ein Tor des Jahres

Im Schweizer Fussball ist das Tor des Jahres schon fast vergeben. Zumindest muss sich anstrengen, um den Treffer von Luganos Flügelstürmer Marco Aratore im Spiel der ersten Runde der neuen Super-League-Saison gegen den FC Zürich zu übertreffen.



Das 2:0 von Marco Aratore im Spiel gegen den FCZ. (Video: Teleclub)

Nun legt international Pedro nach. Der Spanier in Diensten von Chelsea traf im Testspiel gegen Red Bull Salzburg auf spektakuläre Weise: Er verwertete eine Flanke von links mit der Hacke.

«Ein Tor, an das ich mich lange erinnern werde», twitterte der 32-jährige Angreifer nach dem Freundschaftsspiel in Österreich, das die Engländer 5:3 gewannen.

⚽️🔥 Another pre-season test completed and a goal to remember. We keep working! / Otro test de pretemporada superado y un gol para el recuerdo. Seguimos progresando! 💪🏻🔵 @chelseafc #CFC #RBSCHE pic.twitter.com/aSkNwUog37