Referee lanciert Ronaldo, VAR hilft der Schweiz

Am Ende hat er den Ball unter den Arm, der jetzt ihm gehört, den er als Erinnerung an diesen Abend in Porto mit nach Hause nehmen wird. Weil er wieder einmal drei Tore geschossen hat. Cristiano Ronaldo hat den Schweizer Traum vom Nations-League-Final ganz alleine platzen lassen, mit seinen Länderspieltreffern 86 bis 88. Der erste ist ein Freistoss, der zweite ein Flachschuss kurz vor Ablauf der 90 Minuten, als man sich bereits auf die Verlängerung eingestellt hat, der dritte eine wunderbare Einzelleistung zur Krönung eines Konters.

Am Ursprung von Ronaldos Dreierpack steht ein umstrittener Entscheid. Schiedsrichter Felix Brych taxiert Kevin Mbabus Tackling gegen CR7 als Foul, der Superstar erwischt Yann Sommer mit seinem Freistoss in der Goalie-Ecke (25.). Der Gladbach-Keeper sieht nicht gut aus in dieser Situation, auch weil die Mauer vor ihm unsortiert steht. Denn Pepe blockt Mbabu frei, und genau durch diese Lücke trifft der Juve-Star.

Die Kritik trifft aber in erster Linie Felix Brych, auch auf Twitter.

Schiedsrichter hiess ja mal Unparteiischer, aber dann kam Dr. Felix Brych. #PORSUI– SEITENWAHL.de (@SEITENWAHLde) 5. Juni 2019

Mit Verlaub, lieber @DFB: Aber euer Felix Brych liefert eine absolut katstrophale Leistung ab bei #PORSUI. Gar nicht gewusst, dass deutsche Refs so schlecht und komplett ohne jede Linie sein können. Und das auf beide Seiten.Von wegen #DFBSchirihttps://t.co/0KoZLxW1Jb– Homo Hockeyensis (@homohockeyensis) 5. Juni 2019

Heute ist nicht dein Tag, Dr. Felix Brych! Ich bin ja sonst ein Fan von dir, heute aber definitiv nicht. #PORSUI#NationsLeague#srffussball– Sa. ? (@Sabine54232292) 5. Juni 2019

Auch nach dem Seitenwechsel hat der Deutsche kein glückliches Händchen. Es läuft die 53. Minute, als Xherdan Shaqiri einen langen Ball Richtung Steven Zuber schlägt. Der Schweizer fällt im Strafraum, protestiert lautstark, ein Pfiff bleibt aus. Die Portugiesen lancieren den Konter, spielen sich in den gegnerischen Sechzehner, Fabian Schär klärt ungenügend und grätscht dann auch noch Bernardo Silva um. Jetzt kommt der Pfiff von Brych, Penalty für Portugal.



Zuber fällt, dann fällt Schär Bernardo Silva im Strafraum. (Video: SRF)

Es gibt jedoch Hoffnung für die Schweizer, sie hat drei Buchstaben: VAR. Der Video Assistant Referee, der erstmals überhaupt in einem Uefa-Wettbewerb auf Nationalteam-Ebene zum Einsatz kommt, greift denn auch ein. Die Szene mit Zuber wird geprüft. Prompt wird in der Wiederholung ersichtlich: Nelson Semedo hat ihn an der Ferse getroffen, weshalb er ins Straucheln geraten ist. Brych korrigiert seinen Entscheid, statt Penalty für Portugal gibt es einen für die Schweiz. Ricardo Rodriguez verwandelt zum 1:1. Es ist das Tor, das die Schweiz zurück ins Spiel und beinahe in die Verlängerung bringt. Wäre da nur nicht dieser Ronaldo.



Brych konsultiert den VAR und korrigiert seinen Entscheid. (Video: SRF)



Rodriguez verwandelt den Penalty. (Video: SRF)

So komplettiert Ronaldo seine Triplette.

(red)