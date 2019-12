Embolo wurde zum zweiten Mal Vater

Weiterer Nachwuchs im Hause von Breel Embolo: Der Schweizer Stürmer von Borussia Mönchengladbach wurde am Donnerstag Vater eines Sohnes. «Welcome my little son Clay Enzo ❤🙏🏾», schrieb der 22-Jährige auf Instagram, wo er ein Bild mit sich, seiner Frau Naomi und dem Sprössling veröffentlichte.

Embolos erstes Kind, Tochter Naliya (1), kam im letzten Sommer während der WM in Russland zur Welt. Der Nati-Stürmer reiste für die Geburt kurzfristig nach Hause.

Baby-Glück in Mönchengladbach

Erst Ende Oktober wurde Embolos Team- und Nati-Kollege Yann Sommer erstmals Vater. Auch die Gladbacher Lars Stindl und Patrick Herrmann durften Vaterfreuden erleben.

Fussball

(heg)