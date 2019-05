Verliert Aarau seinen Coach an Basel?

Damit hätten wohl die grössten Optimisten nicht gerechnet. Der FC Aarau zeigte im Barrage-Hinspiel in Neuenburg eine eindrückliche Vorstellung und schlug Xamax 4:0. «Wir mussten unglaublich leiden und gingen etwas glücklich in Führung», sagte Elsad Zverotic, «dann hat uns der Platzverweis in die Karten gespielt.»

Des Feldes verwiesen wurde Raphaël Nuzzolo (52.). Der Xamaxien soll in Richtung Stephan Klossner gespuckt haben, wie der Unparteiische nach dem Spiel gegenüber Teleclub sagte. Zverotic bleibt trotz Polster fokussiert. «In der Champions League hat man gesehen, wie schnell es gehen kann. Es ist noch nicht vorbei.»

Gleich zwei Abschiede?

Wird das Rückspiel am Sonntag in Aarau gleichzeitig zum Abschiedsspiel von Sportchef Sandro Burki (wohl zu GC) und Patrick Rahmen? Braucht Aarau nach dem Aufstieg einen neuen Trainer? Die Zukunft des 50-jährigen Rahmen könnte mit der Frage gekoppelt sein, ob der FC Basel mit Marcel Koller weitermacht. Ein öffentliches Bekenntnis fehlt bislang. Zwei Szenarien: Den Trainer wechseln und riskieren, Ziele zu verpassen? Mit Koller in die Saison gehen, obwohl das Binnenklima gestört ist?

Im Fall von Raphael Wicky warf sich Sportchef Marco Streller im Nachhinein vor, nicht rechtzeitig gehandelt zu haben, nachdem Zweifel aufgekommen waren. Rahmen gilt als Top-Kandidat für die Koller-Nachfolge. Hält man in Basel nur still, bis die Barrage gespielt ist?

Fussball

(ete)